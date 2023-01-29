У Пакистані під час екскурсії перекинувся човен: загинули багато школярів
Джерело:The Times of India
У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва перекинулося судно, яке перевозило групу учнів через озеро Танда. За даними поліції, врятувати вдалося 11 людей.
29 січня у провінції Хайбер-Пахтунхва на Озері Танда перекинулось маломірне судно, на борту якого були діти. Група з 25 – 30 учнів релігійної школи була на екскурсії.
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Подробиці трагічної події
Внаслідок інциденту загинули 10 школярів. Усі загиблі були у віці від 7 до 14 років. За словами влади, ще 11 дітей вдалося врятувати, 6 із них зараз перебувають у критичному стані.
У Пакистані часто гинуть у воді
Нещасні випадки на воді, які ведуть до масової загибелі людей, не є в Пакистані рідкістю. Часто для переправи використовуються старі та перевантажені судна.
До того ж багато жителів країни не вміють плавати, особливо жінки, які рідко навчаються цьому через консервативні традиції. Їхній одяг, що покриває все тіло, сковує рухи. Зокрема у липні 2022 року 18 жінок потонули, коли перевернулося судно, яке перевозило гостей весілля річкою Інд у провінції Пенджаб.
Цього дня у Пакистані трапилась ще одна трагедія
- Раніше цього ж дня в Пакистані стався інший нещасний випадок: автобус, який перевозив близько 48 пасажирів, врізався в опору моста і зірвався в яр. В результаті загинула щонайменше 41 особа.
- Автобус загорівся одразу, як впав. Тіла людей невпізнанні. Трьох пасажирів вдалося врятувати, проте інших ще не знайшли.
- За наявною інформацією, сталося це вночі. Автобус саме курсував між столицею провінції Белуджистану Кветтою та південним портовим містом Карачі.
- Правоохоронці підозрюють, що водій міг просто заснути за кермом або ж перевищив швидкість під час міжміської поїздки.