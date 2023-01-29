Відомо, сталася ДТП на південному заході Пакистану 29 січня. Про це повідомив місцевий урядовець.

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Кількість загиблих може зрости

"Тіла мертвих... невпізнанні", – сказав на місці аварії Хамза Анджум, високопоставлений чиновник округу Ласбела в провінції Белуджистан.

Він додав, що вдалося врятувати трьох людей. Загалом в автобусі на момент ДТП перебувало 48 пасажирів, з яких щонайменше 40 загинуло. Машина врізалася в стовп на мосту та зірвалася з нього.

За наявною інформацією, сталося це вночі. Автобус саме курсував між столицею провінції Белуджистану Кветтою та південним портовим містом Карачі. Анджум зауважив, що існує підозра, що водій міг просто заснути за кермом. А ще він згадав про те, що останній перевищив швидкість під час міжміської поїздки.

Автобус після падіння згорів вщент / Фото Xinhua

Причини аварії будуть розслідувати. Наразі ж важливо провести серію тестів ДНК. Вони дозволять встановити ідентичність останків пасажирів, які були "дуже понівечені" через аварію.

Місцеві видання назвали кілька причин регулярних ДТП у Пакистані. Серед них – занедбані автомагістралі, слабкі заходи безпеки, а також необачне водіння. Усе це стає причиною моторошних автокатастроф, в яких гинуть люди.

Моторошна ДТП у Перу

Напередодні моторошна ДТП сталася у північно-західному перуанському департаменті Піура. Автобус того дня перевозив 60 пасажирів. Їхав транспортний засіб компанії Q'orianka Tours Aguila Dorada відтинком дороги, яку називають "кривою диявола", і в цей момент зірвався у прірву.

На місце події прибули рятувальники, а також правоохоронці. Вони допомагали тим, хто постраждав внаслідок ДТП. Відомо, що потерпілих доправляли до місцевих лікарень в Ель-Альто та Манкорі. Що стосується жертв, то відомо про щонайменше 24 людини.

Уже відома попередня причина моторошної ДТП. Місцева прокуратура зазначила, що статися вона могла через необережне водіння. Крім того, водій міг перевищити швидкість, через що автобус і злетів у прірву.