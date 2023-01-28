28 січня влада заявила, що троє людей загинули й принаймні одна зникла безвісти.

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У регіоні оголосили надзвичайний стан, люди масово евакуюються

У регіоні оголосили надзвичайний стан. Прем'єр-міністр США Кріс Хіпкінс прилетів до Окленду на військовому літаку. Наразі головна проблема – надати житло постраждалим жителям Окленду та забезпечити їм ті послуги, яких вони потребують.

За даними метеорологічних агентств, 27 січня було найбільш дощовим днем, коли-небудь зареєстрованим в Окленді – кількість опадів, яка зазвичай випадає за все літо, випала за один день. Ввечері лише за три години у деяких місцях випало понад 15 сантиметрів дощу.

Auckland bus way swamped pic.twitter.com/9XIcsm2Lrz — Adam (@CrazyIdeasNZ) January 27, 2023

Дощ перекрив дороги, а вода ринула у будинки, близько 3 500 будівель залишилися без електрики. Сотні людей застрягли в аеропорту Окленда – деякі частини термінала затопило, були зупинені всі рейси. Люди провели в аеропорту всю ніч й змогли вийти лише зранку.

The flooding of Auckland is terrifying. The loss of lives and homes, heartbreaking. This is what climate change looks like.



There is no time to wait. #ActOnClimate #climate #energy #renewables #biodiversity #GreenNewDeal pic.twitter.com/CUpSrxbEVH — Mike Hudema (@MikeHudema) January 28, 2023

Neuseeland: Video schwere Überschwemmungen in Auckland!

Die größte Stadt Neuseelands wurde von einem heftigen Platzregen heimgesucht!

In Neuseeland wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, nachdem es die feuchtesten 24 Stunden seit Beginn der Aufzeichnungen aufgezeichnet hatte, pic.twitter.com/AQXEgYlRkv — GeorgeOrwell3 (@george_orwell3) January 28, 2023

Що відомо про загиблих

Поліція повідомила, що знайшла тіло одного чоловіка у затопленій водопропускній трубі, а іншого на затопленій автостоянці. Третє тіло виявили в зруйнованому після зсуву будинку у передмісті Ремуера. Також, за даними поліції, одна людина зникла безвісти після того, як її забрало паводковими водами.

Відео, розміщене в мережі, показало, що у деяких місцях вода по груди. Загалом за той вечір екстрені служби врятували 126 людей.