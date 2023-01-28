28 января власти заявили, что три человека погибли и по крайней мере один пропал без вести.

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В регионе объявили чрезвычайное положение, люди массово эвакуируются

В регионе объявили чрезвычайное положение. Премьер-министр США Крис Хипкинс прилетел в Окленд на военном самолете. Сейчас главная проблема – предоставить жилье пострадавшим жителям Окленда и обеспечить им услуги, в которых они нуждаются.

По данным метеорологических агентств, 27 января было самым дождливым днем, когда-либо зарегистрированным в Окленде – количество осадков, обычно выпадающих за все лето, выпало за один день. Вечером всего через три часа в некоторых местах выпало более 15 сантиметров дождя.

Auckland bus way swamped pic.twitter.com/9XIcsm2Lrz — Adam (@CrazyIdeasNZ) January 27, 2023

Дождь перекрыл дороги, а вода хлынула в дома, около 3500 зданий остались без электричества. Сотни людей застряли в аэропорту Окленда – некоторые части терминала затопило, были остановлены все рейсы. Люди провели в аэропорту всю ночь и смогли выйти только утром.

The flooding of Auckland is terrifying. The loss of lives and homes, heartbreaking. This is what climate change looks like.



There is no time to wait. #ActOnClimate #climate #energy #renewables #biodiversity #GreenNewDeal pic.twitter.com/CUpSrxbEVH — Mike Hudema (@MikeHudema) January 28, 2023

Neuseeland: Video schwere Überschwemmungen in Auckland!

Die größte Stadt Neuseelands wurde von einem heftigen Platzregen heimgesucht!

In Neuseeland wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, nachdem es die feuchtesten 24 Stunden seit Beginn der Aufzeichnungen aufgezeichnet hatte, pic.twitter.com/AQXEgYlRkv — GeorgeOrwell3 (@george_orwell3) January 28, 2023

Что известно о погибших

Полиция сообщила, что обнаружила тело одного мужчины в затопленной водопропускной трубе, а другого на затопленной автостоянке. Третье тело обнаружили в разрушенном после смещения дома в пригороде Ремуэра. Также, по данным полиции, один человек пропал без вести после того, как его забрало паводковыми водами.

Видео, размещённое в сети, показало, что в некоторых местах вода по грудь. Всего за этот вечер экстренные службы спасли 126 человек.