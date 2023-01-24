Величезний айсберг площею майже 1 550 квадратних кілометрів відірвався від шельфового льодовика Бранта товщиною 150 метрів.

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Чому відколовся Айсберг

Айсберг відколовся, коли тріщина, відома як Прірва-1, повністю пройшла через шельфовий льодовик. Вчені наголосили, що ця подія не пов'язана зі зміною клімату. Британська Антарктична служба (BAS) заявила, що це було очікуваним і є "частиною природної поведінки льодового шельфу Бранта".

Це вже другий подібний розрив за останні два роки. У лютому 2021 року від шельфового льодовика Бранта відколовся айсберг площею 1 270 квадратних кілометрів. Ймовірно, новий айсберг буде дрейфувати в тому ж напрямку через течію.

Обидві події відбулися через десять років після того, як вчені BAS вперше виявили зростання великих тріщин у льоду. До цього останній великий шматок, який відірвався від Бранта, був в 1971 році.

Айсберг відколовся від дослідницької станції: чи загрожує він людям

Айсберг завбільшки з Лондон відколовся від Антарктики неподалік британської дослідницької станції Галлей. Галлей розміщена за 20 кілометрів від лінії розриву, наразі там працює 21 людина.

Штаб-квартира Британської антарктичної служби у Кембриджі спостерігає за рухом льоду через GPS-датчики. У випадку небезпеки станцію Галлей зможуть відсунути від краю льодовика. Дослідники на станції продовжать роботу до початку лютого, поки їх не заберуть.