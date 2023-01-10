Озоновий шар – це частина верхніх шарів атмосфери Землі з високою концентрацією молекул, що складаються з трьох атомів кисню. У стратосфері він діє як критично важливий щит, поглинаючи згубне для живих істот сонячне випромінювання. Хоча він і без того зазнає природних коливань у розподілі й товщині, вчені відзначили зв'язок між певними хімічними речовинами, створеними людиною, і виснаженням озонового шару в 1970-х роках. На початку 1980-х років дослідники задокументували погіршення його стану, виявивши гігантську діру над Антарктидою. Через сім років – у 1987 році – країни змогли домовитися про ряд заходів щодо збереження цього надважливого елемента земної атмосфери.

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Коли відновиться озоновий шар

У своєму звіті, вперше представленому в жовтні 2022 року, вчені відзначили значне сповільнення світових зусиль у 2010-х роках, але кількість озоноруйнівних хімічних речовин, що викидаються в атмосферу, все ж зменшилася з 2018 року. Загалом, майже 99% цих шкідливих сполук були поетапно вилучені з нашої промисловості. Якщо все й надалі йтиме за планом, то до 2066 року озоновий шар відновиться до рівня до 1980 року в усьому світі, в тому числі й над Антарктикою.

Після року похмурих звітів ООН про зміну клімату, доповідь про озоновий шар є "фантастичною новиною". За останні 35 років [Монреальський] протокол став справжнім захисником навколишнього середовища,

– каже секретарка ООН з питань озону Мег Секі у своїй заяві для преси.

Завдяки глобальній домовленості, науковій оцінці та забезпеченню якісного виконання, людству вдалося запобігти тому, що могло б стати великою планетарною кризою. Були вжиті швидкі та глобальні заходи з поступового припинення використання хімічних речовин, які руйнують озон. Але потім, між 2012 і 2018 роками, світ почав відкочуватись назад, і відновлення озонового шару сповільнилось. Причину знайшли у Китаї, виробництво якого продукувало хімічну речовину CFC-11. З 2018 року ситуація знову почала виправлятися.

Крім того, що звіт ООН є гарною новиною для безпеки нашої шкіри та очей, він також є гарною новиною для боротьби зі зміною клімату. Велика кількість озоноруйнівних сполук також є надпотужними парниковими газами. Наприклад, фреони можуть спричинити в 10 000 разів більше потепління атмосфери, ніж вуглекислий газ. Завдяки скороченню викидів CFC та інших хімічних речовин, Монреальський протокол став одним з найефективніших інструментів глобальної кліматичної політики, які ми маємо.