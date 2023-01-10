Озоновый слой – это часть верхних слоев атмосферы Земли с высокой концентрацией молекул, состоящих из трех атомов кислорода. В стратосфере он действует как критически важный щит, поглощая губительное для живых существ солнечное излучение. Хотя он и без того испытывает естественные колебания в распределении и толщине, ученые отметили связь между определенными химическими веществами, созданными человеком, и истощением озонового слоя в 1970-х годах. В начале 1980-х годов исследователи задокументировали ухудшение его состояния, обнаружив гигантскую дыру над Антарктидой. Через семь лет – в 1987 году – страны смогли договориться о ряде мер по сохранению этого важного элемента земной атмосферы.

Интересно Почему дельфины выбрасываются на берег? Ученые приблизились к пониманию причин

Когда возобновится озоновый слой

В своем отчете, впервые представленном в октябре 2022 года, ученые отметили значительное замедление мировых усилий в 2010-х годах, но количество выбрасываемых в атмосферу озоноразрушающих химических веществ все же уменьшилось с 2018 года. В целом, почти 99% этих вредных соединений были постепенно извлечены из нашей промышленности. Если все по-прежнему будет идти по плану, то к 2066 году озоновый слой восстановится до уровня до 1980 года во всем мире, в том числе и над Антарктикой.

После года мрачных отчетов ООН об изменении климата доклад об озоновом слое является "фантастической новостью". За последние 35 лет [Монреальский] протокол стал настоящим защитником окружающей среды,

– говорит секретарь ООН по озону Мег Секи в своем заявлении для прессы.

Благодаря глобальной договоренности, научной оценке и обеспечению качественного выполнения, человечеству удалось предотвратить то, что могло бы стать большим планетарным кризисом. Были приняты быстрые и глобальные меры по прекращению использования химических веществ, разрушающих озон. Но потом, между 2012 и 2018 годами, мир начал откатываться назад, и восстановление озонового слоя замедлилось. Причина была обнаружена в Китае, производство которого продуцировало химическое вещество CFC-11. С 2018 года ситуация снова начала исправляться.

Кроме того, что отчет ООН является хорошей новостью для безопасности нашей кожи и глаз, он также является хорошей новостью для борьбы с изменением климата. Большое количество озоноразрушающих соединений также являются сверхмощными парниковыми газами. К примеру, фреоны могут вызвать в 10 000 раз большее потепление атмосферы, чем углекислый газ. Благодаря сокращению выбросов CFC и других химических веществ, Монреальский протокол стал одним из наиболее эффективных инструментов глобальной климатической политики.