Ученые нескольких университетов Шотландии независимо друг от друга обнаружили тревожные признаки деградации мозга и когнитивных способностей у существ, считающихся одними из самых умных на планете – дельфинов. Однако они, вероятно, в этой беде не одиноки.

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Что известно

Киты и дельфины регулярно выбрасываются на мель у побережья Великобритании. Их часто находят на мели группами, косяками на мелководье, а иногда и на пляжах. Некоторых животных удается вовремя заметить и переместить в более безопасные, более глубокие воды, однако некоторым везет меньше – они погибают. Это явление оценивается как опасное, поскольку может привести к гибели популяции. Но у ученых до сих пор нет достаточно данных для каких-либо выводов о причинах.

В последнее время в телах разных дельфинов, выбросившихся на берега Шотландии, ученые обнаруживают признаки деменции. На это указывает скопление бета-амилоидных бляшек, тау-белка и такое явление, как глиоз – реакция на поражение центральной нервной системы. Весь набор напоминает клиническую картину, присущую болезни Альцгеймера у людей. Для нее, в частности, характерна дезориентация в пространстве.

Это важные результаты, которые впервые показывают, что патология головного мозга одонтоцетов подобна патологии мозга людей, страдающих клинической болезнью Альцгеймера. Хотя на данном этапе есть соблазн предположить, что наличие этих поражений мозга у одонтоцетов указывает на то, что они также могут страдать когнитивным дефицитом, связанным с болезнью Альцгеймера у людей, необходимо провести больше исследований, чтобы лучше понять, что происходит с этими животными,

– говорят ученые.

Одонтоцеты или зубатые киты – подряд китообразных, включающий дельфинов, морских свиней и всех других китов, имеющих зубы, таких как киты и кашалоты. В настоящее время описано семьдесят три вида зубатых китов.

К сожалению, для изучения расстройства мозга нужны живые особи, делать выводы по останкам очень сложно. Ученые затрудняются сказать, насколько патологии в мозгах морских животных влияют на их поведение.