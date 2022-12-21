К сожалению, в списке не будет нейроинтерфейса от Илона Маска или его робота. Первый, Neuralink, только готовится к испытаниям на людях, пока против компании продолжается расследование из-за убийства 1,5 тысяч животных, пишет 24 канал. А прототип второго не впечатлил публику. Своего робота, кстати, выпускала в этом году и Xiaomi, однако он получился смешным и совершенно ненужным.

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Виртуальная и дополненная реальности, шлемы и очки

Виртуальную реальность обсуждали в течение всего года. Компания Apple все никак не анонсирует свой шлем или очки, а между тем вокруг устройства постоянно появляются все новые слухи – о дате выпуска, характеристиках, функциях и возможностях. Свой аналог готовит и компания Meta вместе с метаверсом, к которому будущий шлем станет пропуском. К сожалению Марка Цукерберга, первые пользователи остались от разработки не в восторге. Они обратили внимание на скудное наполнение виртуального мира, плохую графику и другие проблемы.

Стоит отметить, что свои метавселенные в этом году бросились запускать едва ли не все, кто имеет хоть какие-то ресурсы и возможности. К примеру, Евросоюз устроил вечеринку в метаверсе, на создание которого потратил 387 000 евро, но туда никто не пришел. Интерпол запустил свой метаверс для обучения полиции. Epic Games и LEGO разрабатывают метаверс для детей. Кроме того, в виртуальных пространствах появился первый крупный банк с Уолл-стрит, откроется первый ресторан McDonald's и магазин Victoria's Secret. А обычные люди тем временем проводят там свадьбы, турниры по регби и даже ходят на свидания.

Среди самых заметных технологий этого рынка, который все никак полноценно не запустится, можно вспомнить:

Стартап Mojo Vision, который представил первые в мире контактные линзы с дополненной реальностью . Они могут выводить картинку прямо в глаза пользователя, отслеживая их движение и накладывая виртуальные элементы на реальный мир. Устройство уже прошло тестирование на людях.

. Они могут выводить картинку прямо в глаза пользователя, отслеживая их движение и накладывая виртуальные элементы на реальный мир. Устройство уже прошло тестирование на людях. Новые очки Lenovo Glasses T1, которые подключаются к смартфону или компьютеру и размещают перед глазами пользователя большой экран , видимый только ему. Это обеспечивает дополнительную конфиденциальность в случаях, когда не хочется демонстрировать окружающим просматриваемый контент.

, видимый только ему. Это обеспечивает дополнительную конфиденциальность в случаях, когда не хочется демонстрировать окружающим просматриваемый контент. Дочернюю компанию Xiaomi, представившую умные очки Mijia Glasses Camera с камерой и встроенным переводчиком. Подобную технологию перевода в реальном времени в мае показала и Google, но пока неясно, ведется ли вообще ее разработка и на какой она стадии. Возможно, американская компания лишь представила свое видение будущего устройства, то есть каким она хочет его создать. Здесь Xiaomi опередила Google. Mijia Glasses Camera также позволяют запускать AR-программы (дополненная реальность).

Не обошлось и без неприятных новостей. Военных США разочаровали шлемы Microsoft HoloLens – они вызывают проблемы со здоровьем: тошноту, головные боли и зрительное напряжение. У значительного количества военных симптомы появились менее чем через три часа после использования.

Смартфоны

Безусловно, в течение года вышло огромное количество этих устройств, каждое из которых пыталось хоть как-то выделиться на фоне других, однако сейчас хочется упомянуть всего два смартфона.

Во-первых, это новые iPhone 14 , в которых компания Apple наконец-то отказалась от "челки", которую годами критиковали все, кому вздумается. Ее заменил динамичный островок Dynamic Island, который так понравился пользователям, что многие покупали именно старшие модели – iPhone 14 Pro и Pro Max – только ради этого нового элемента, которого нет в двух начальных.

, в которых компания Apple наконец-то отказалась от "челки", которую годами критиковали все, кому вздумается. Ее заменил динамичный островок Dynamic Island, который так понравился пользователям, что многие покупали именно старшие модели – iPhone 14 Pro и Pro Max – только ради этого нового элемента, которого нет в двух начальных. Во-вторых, это долгожданный смартфон Nothing Phone (1). О нем говорили в основном из-за его дизайна с прозрачной задней панелью, сквозь которую просматривается внутреннее наполнение и 900 светодиодов, которые загораются во время входящего звонка, при появлении уведомлений, мелькают в такт музыке, выполняют роль вспышки для камеры, показывают состояние аккумулятора и другое. Кроме того, это первый смартфон в ассортименте компании, которую недавно основал Карл Пэй, на счету которого известная OnePlus.



Смартфон Nothing Phone (1) / Фото geeko

Квантовые компьютеры

Несмотря на то, что эта технология появилась далеко не в 2022 году, это было время ее истинных прорывов. Прежде всего стоит упомянуть о том, что квантовые компьютеры впервые достигли точности вычислений выше 99 процентов . Предыдущие эксперименты давали слишком много ошибок и сбоев, поэтому не могло быть и речи о полноценном использовании. Три команды ученых, независимо друг от друга, преодолели эту проблему и пришли к одинаковому результату в работе с вычислениями. Их достижения знаменуют начало стремительного развития квантовых компьютеров. Наибольших успехов добились австралийские ученые. Команда под руководством физика Андреа Морелло из Университета Нового Южного Уэльса добилась точности 99,95% для операций с одним кубитом и 99,37% для операций с двумя кубитами.

. Предыдущие эксперименты давали слишком много ошибок и сбоев, поэтому не могло быть и речи о полноценном использовании. Три команды ученых, независимо друг от друга, преодолели эту проблему и пришли к одинаковому результату в работе с вычислениями. Их достижения знаменуют начало стремительного развития квантовых компьютеров. Наибольших успехов добились австралийские ученые. Команда под руководством физика Андреа Морелло из Университета Нового Южного Уэльса добилась точности 99,95% для операций с одним кубитом и 99,37% для операций с двумя кубитами. Кроме того, для квантовых компьютеров нашли новую основу – лучше и стабильнее, чем обычные кубиты . Ученые предлагают использовать стойкую попарную запутанность атомов или частиц, которая нередко наблюдается в природе. Оказалось, когда атомы, запутанные попарно, поместить в лазерную ловушку, они управляются и синхронно "вибрируют", принимая два состояния одновременно. Таким образом, каждая пара атомов становится эквивалентной одному кубиту, а все вместе они оказываются запутаны так же, как запутаны между собой кубиты в квантовом компьютере. Однако в отличие от последнего, эта запутанность сохраняется, даже несмотря на множество посторонних шумов без изоляции от окружающей среды.

. Ученые предлагают использовать стойкую попарную запутанность атомов или частиц, которая нередко наблюдается в природе. Оказалось, когда атомы, запутанные попарно, поместить в лазерную ловушку, они управляются и синхронно "вибрируют", принимая два состояния одновременно. Таким образом, каждая пара атомов становится эквивалентной одному кубиту, а все вместе они оказываются запутаны так же, как запутаны между собой кубиты в квантовом компьютере. Однако в отличие от последнего, эта запутанность сохраняется, даже несмотря на множество посторонних шумов без изоляции от окружающей среды. Ученые также нашли материал, позволяющий хранить квантовую информацию при комнатной температуре, чего нельзя достичь при других подходах.

Наконец, в ноябре корпорация IBM представила самый мощный на данный момент квантовый компьютер в мире. Osprey может похвастаться рекордными 433 кубитами, в то время как предыдущий рекордсмен – Xanadu Borealis – владел 216 кубитами.

Чипы

Коснувшись темы смартфонов и квантовых компьютеров не лишним будет упомянуть и о чипах. В этом году мир перешел от тотального дефицита всего подряд, к определенному излишку – компании, опасаясь ухудшения ситуации, начали накапливать процессоры на своих складах и в результате получили ненужные остатки. Однако проблема до сих пор не преодолена. Мир все еще страдает от недостатка полупроводниковой продукции, отдельных составляющих, ресурсов и готовой продукции. Особенно это ощущается в автомобильной отрасли.

Наученные этим уроком, а также напряжением вокруг желания Китая захватить Тайвань, TSMC начала понемногу переносить свои мощности в США. Сами же Штаты договорились с Японией о сотрудничестве для создания новых предприятий и производства чипов по 2-нанометровой технологии и более современных. Тем же займутся и некоторые независимые японские компании, объединившись в бренд Rapidus чтобы вернуть стране лидерство на рынке полупроводников, которое она когда-то давно удерживала. Новую компанию по производству чипов создает даже Huawei во избежание санкций.

Главным же достижением года можно считать начало производства 3-нанометровых чипов, о котором объявила компания Samsung летом, опередив основного конкурента, тайваньскую TSMC. В новой технологии расход энергии меньше на 45%, а производительность выше на 23%. Площадь поверхности при этом снизилась на 16 процентов. Кроме того, стал более гибким дизайн, позволяющий подстраиваться под пожелания заказчика. В то же время компания уже тогда работала над вторым поколением 3-нанометрового техпроцесса.

Лазерное оружие



Демонстрационная лазерная система HELSI / Рендеры Lockheed Martin

Технология из фантастических фильмов наконец-то полноценно стала реальностью. Она является одним из наиболее перспективных направлений, над которым работают военные по всему миру. Лазер не нуждается в дорогих ракетах или пулях и ограничен только наличием электричества.

Лавры достаются американской компании Lockheed Martin, которая уже установила свои лазеры HELIOS на военные корабли ВМС США, и HELSI, которые предназначены для боя на суше.

Ударная лазерная система HELIOS имеет мощность более 60 киловатт. Установка может менять свою мощность в зависимости от ситуации. Боевой лазер предназначен, например, для сбивания летящих к кораблю дронов и одновременно может поражать несколько целей. Стоимость каждого выстрела не превосходит 1 доллар.

Боевой лазер HELSI имеет мощность 300 киловатт и устанавливается на боевые машины.

Не отстает и Великобритания. Страна также опробовала мощное и очень точное лазерное оружие еще летом. Даже на малой мощности, система может успешно отслеживать воздушные и морские цели с исключительно высокой точностью. Разработка использует технологии, которыми не владеет больше никто в мире.

Отдельно вспомним

Отдельного внимания заслуживают несколько других устройств и технологий, которые нельзя отнести ни к одной из предыдущих категорий:

Ферма механических деревьев . На самом деле, сами устройства на деревья мало похожи. Они имеют форму высокого цилиндра и состоят из дисков диаметром более полутора метров, расположенных друг над другом. Эта технология предназначена для улавливания углекислого газа из воздуха. Три таких фермы способны поглотить 1000 тонн углекислого газа в сутки. Первая ферма начала работу в апреле. Разработка, как и подобные ей аналоги, призвана улучшить экологическую ситуацию на планете и предотвратить глобальное потепление.

. На самом деле, сами устройства на деревья мало похожи. Они имеют форму высокого цилиндра и состоят из дисков диаметром более полутора метров, расположенных друг над другом. Эта технология предназначена для улавливания углекислого газа из воздуха. Три таких фермы способны поглотить 1000 тонн углекислого газа в сутки. Первая ферма начала работу в апреле. Разработка, как и подобные ей аналоги, призвана улучшить экологическую ситуацию на планете и предотвратить глобальное потепление. Украинский стартап Esper Bionics разработал протез, предлагающий целый набор электронных функций, делая его полноценной работорукой . Изобретение стало одним из лучших в 2022 году и попало на обложку журнала Time. Роборука весит всего 380 грамм, рассказывают в компании, а также выпускается в четырех размерах. Она получила 24 датчика, которые улавливают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы, чтобы активировать действие в руке. Со временем протез начинает "понимать" шаблоны движений конкретного человека и его привычки и дальше начинает их предугадывать и подстраиваться под них.

. Изобретение стало одним из лучших в 2022 году и попало на обложку журнала Time. Роборука весит всего 380 грамм, рассказывают в компании, а также выпускается в четырех размерах. Она получила 24 датчика, которые улавливают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы, чтобы активировать действие в руке. Со временем протез начинает "понимать" шаблоны движений конкретного человека и его привычки и дальше начинает их предугадывать и подстраиваться под них. В Израиле создали умный пчелиный улей, который потенциально может предотвратить глобальное вымирание пчел, чрезвычайно важных для сельского хозяйства насекомых, от которых зависит 71 процент нашего урожая – овощи, фрукты, семена и орехи и прочее. Умный улей моментально определяет угрозы для пчелиной семьи и немедленно включает механизмы защиты. Он может кормить популяцию, тушить пожары, противодействовать наводнениям, осам, шершням-убийцам. Искусственный интеллект и компьютерное зрение в составе технологии снизили смертность пчел на 80 процентов во время тестов.

Умный улей Beehome: видео на английском