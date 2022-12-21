К сожалению, в списке не будет нейроинтерфейса от Илона Маска или его робота. Первый, Neuralink, только готовится к испытаниям на людях, пока против компании продолжается расследование из-за убийства 1,5 тысяч животных, пишет 24 канал. А прототип второго не впечатлил публику. Своего робота, кстати, выпускала в этом году и Xiaomi, однако он получился смешным и совершенно ненужным.
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Виртуальная и дополненная реальности, шлемы и очки
Виртуальную реальность обсуждали в течение всего года. Компания Apple все никак не анонсирует свой шлем или очки, а между тем вокруг устройства постоянно появляются все новые слухи – о дате выпуска, характеристиках, функциях и возможностях. Свой аналог готовит и компания Meta вместе с метаверсом, к которому будущий шлем станет пропуском. К сожалению Марка Цукерберга, первые пользователи остались от разработки не в восторге. Они обратили внимание на скудное наполнение виртуального мира, плохую графику и другие проблемы.
Среди самых заметных технологий этого рынка, который все никак полноценно не запустится, можно вспомнить:
- Стартап Mojo Vision, который представил первые в мире контактные линзы с дополненной реальностью. Они могут выводить картинку прямо в глаза пользователя, отслеживая их движение и накладывая виртуальные элементы на реальный мир. Устройство уже прошло тестирование на людях.
- Новые очки Lenovo Glasses T1, которые подключаются к смартфону или компьютеру и размещают перед глазами пользователя большой экран, видимый только ему. Это обеспечивает дополнительную конфиденциальность в случаях, когда не хочется демонстрировать окружающим просматриваемый контент.
- Дочернюю компанию Xiaomi, представившую умные очки Mijia Glasses Camera с камерой и встроенным переводчиком. Подобную технологию перевода в реальном времени в мае показала и Google, но пока неясно, ведется ли вообще ее разработка и на какой она стадии. Возможно, американская компания лишь представила свое видение будущего устройства, то есть каким она хочет его создать. Здесь Xiaomi опередила Google. Mijia Glasses Camera также позволяют запускать AR-программы (дополненная реальность).
Не обошлось и без неприятных новостей. Военных США разочаровали шлемы Microsoft HoloLens – они вызывают проблемы со здоровьем: тошноту, головные боли и зрительное напряжение. У значительного количества военных симптомы появились менее чем через три часа после использования.
Смартфоны
Безусловно, в течение года вышло огромное количество этих устройств, каждое из которых пыталось хоть как-то выделиться на фоне других, однако сейчас хочется упомянуть всего два смартфона.
- Во-первых, это новые iPhone 14, в которых компания Apple наконец-то отказалась от "челки", которую годами критиковали все, кому вздумается. Ее заменил динамичный островок Dynamic Island, который так понравился пользователям, что многие покупали именно старшие модели – iPhone 14 Pro и Pro Max – только ради этого нового элемента, которого нет в двух начальных.
- Во-вторых, это долгожданный смартфон Nothing Phone (1). О нем говорили в основном из-за его дизайна с прозрачной задней панелью, сквозь которую просматривается внутреннее наполнение и 900 светодиодов, которые загораются во время входящего звонка, при появлении уведомлений, мелькают в такт музыке, выполняют роль вспышки для камеры, показывают состояние аккумулятора и другое. Кроме того, это первый смартфон в ассортименте компании, которую недавно основал Карл Пэй, на счету которого известная OnePlus.
Смартфон Nothing Phone (1) / Фото geeko
Квантовые компьютеры
- Несмотря на то, что эта технология появилась далеко не в 2022 году, это было время ее истинных прорывов. Прежде всего стоит упомянуть о том, что квантовые компьютеры впервые достигли точности вычислений выше 99 процентов. Предыдущие эксперименты давали слишком много ошибок и сбоев, поэтому не могло быть и речи о полноценном использовании. Три команды ученых, независимо друг от друга, преодолели эту проблему и пришли к одинаковому результату в работе с вычислениями. Их достижения знаменуют начало стремительного развития квантовых компьютеров. Наибольших успехов добились австралийские ученые. Команда под руководством физика Андреа Морелло из Университета Нового Южного Уэльса добилась точности 99,95% для операций с одним кубитом и 99,37% для операций с двумя кубитами.
- Кроме того, для квантовых компьютеров нашли новую основу – лучше и стабильнее, чем обычные кубиты. Ученые предлагают использовать стойкую попарную запутанность атомов или частиц, которая нередко наблюдается в природе. Оказалось, когда атомы, запутанные попарно, поместить в лазерную ловушку, они управляются и синхронно "вибрируют", принимая два состояния одновременно. Таким образом, каждая пара атомов становится эквивалентной одному кубиту, а все вместе они оказываются запутаны так же, как запутаны между собой кубиты в квантовом компьютере. Однако в отличие от последнего, эта запутанность сохраняется, даже несмотря на множество посторонних шумов без изоляции от окружающей среды.
- Ученые также нашли материал, позволяющий хранить квантовую информацию при комнатной температуре, чего нельзя достичь при других подходах.
- Наконец, в ноябре корпорация IBM представила самый мощный на данный момент квантовый компьютер в мире. Osprey может похвастаться рекордными 433 кубитами, в то время как предыдущий рекордсмен – Xanadu Borealis – владел 216 кубитами.
Чипы
Коснувшись темы смартфонов и квантовых компьютеров не лишним будет упомянуть и о чипах. В этом году мир перешел от тотального дефицита всего подряд, к определенному излишку – компании, опасаясь ухудшения ситуации, начали накапливать процессоры на своих складах и в результате получили ненужные остатки. Однако проблема до сих пор не преодолена. Мир все еще страдает от недостатка полупроводниковой продукции, отдельных составляющих, ресурсов и готовой продукции. Особенно это ощущается в автомобильной отрасли.
Наученные этим уроком, а также напряжением вокруг желания Китая захватить Тайвань, TSMC начала понемногу переносить свои мощности в США. Сами же Штаты договорились с Японией о сотрудничестве для создания новых предприятий и производства чипов по 2-нанометровой технологии и более современных. Тем же займутся и некоторые независимые японские компании, объединившись в бренд Rapidus чтобы вернуть стране лидерство на рынке полупроводников, которое она когда-то давно удерживала. Новую компанию по производству чипов создает даже Huawei во избежание санкций.
Главным же достижением года можно считать начало производства 3-нанометровых чипов, о котором объявила компания Samsung летом, опередив основного конкурента, тайваньскую TSMC. В новой технологии расход энергии меньше на 45%, а производительность выше на 23%. Площадь поверхности при этом снизилась на 16 процентов. Кроме того, стал более гибким дизайн, позволяющий подстраиваться под пожелания заказчика. В то же время компания уже тогда работала над вторым поколением 3-нанометрового техпроцесса.
Лазерное оружие
Демонстрационная лазерная система HELSI / Рендеры Lockheed Martin
Технология из фантастических фильмов наконец-то полноценно стала реальностью. Она является одним из наиболее перспективных направлений, над которым работают военные по всему миру. Лазер не нуждается в дорогих ракетах или пулях и ограничен только наличием электричества.
Лавры достаются американской компании Lockheed Martin, которая уже установила свои лазеры HELIOS на военные корабли ВМС США, и HELSI, которые предназначены для боя на суше.
- Ударная лазерная система HELIOS имеет мощность более 60 киловатт. Установка может менять свою мощность в зависимости от ситуации. Боевой лазер предназначен, например, для сбивания летящих к кораблю дронов и одновременно может поражать несколько целей. Стоимость каждого выстрела не превосходит 1 доллар.
- Боевой лазер HELSI имеет мощность 300 киловатт и устанавливается на боевые машины.
Не отстает и Великобритания. Страна также опробовала мощное и очень точное лазерное оружие еще летом. Даже на малой мощности, система может успешно отслеживать воздушные и морские цели с исключительно высокой точностью. Разработка использует технологии, которыми не владеет больше никто в мире.
Отдельно вспомним
Отдельного внимания заслуживают несколько других устройств и технологий, которые нельзя отнести ни к одной из предыдущих категорий:
- Ферма механических деревьев. На самом деле, сами устройства на деревья мало похожи. Они имеют форму высокого цилиндра и состоят из дисков диаметром более полутора метров, расположенных друг над другом. Эта технология предназначена для улавливания углекислого газа из воздуха. Три таких фермы способны поглотить 1000 тонн углекислого газа в сутки. Первая ферма начала работу в апреле. Разработка, как и подобные ей аналоги, призвана улучшить экологическую ситуацию на планете и предотвратить глобальное потепление.
- Украинский стартап Esper Bionics разработал протез, предлагающий целый набор электронных функций, делая его полноценной работорукой. Изобретение стало одним из лучших в 2022 году и попало на обложку журнала Time. Роборука весит всего 380 грамм, рассказывают в компании, а также выпускается в четырех размерах. Она получила 24 датчика, которые улавливают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы, чтобы активировать действие в руке. Со временем протез начинает "понимать" шаблоны движений конкретного человека и его привычки и дальше начинает их предугадывать и подстраиваться под них.
- В Израиле создали умный пчелиный улей, который потенциально может предотвратить глобальное вымирание пчел, чрезвычайно важных для сельского хозяйства насекомых, от которых зависит 71 процент нашего урожая – овощи, фрукты, семена и орехи и прочее. Умный улей моментально определяет угрозы для пчелиной семьи и немедленно включает механизмы защиты. Он может кормить популяцию, тушить пожары, противодействовать наводнениям, осам, шершням-убийцам. Искусственный интеллект и компьютерное зрение в составе технологии снизили смертность пчел на 80 процентов во время тестов.
Умный улей Beehome: видео на английском