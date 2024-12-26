Google пытается противостоять радикальным мерам Минюста США после того, как компанию признали виновной в незаконной монополизации рынка поиска в Интернете, сообщает 24 Канал.

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Как планируют ограничить Google

Предложения Минюста включают продажу браузера Chrome, синдицирование результатов поиска и расторжение эксклюзивных соглашений с такими компаниями, как Apple. Кроме того, Минюст оставил открытой возможность требовать от Google продать свою операционную систему Android.

Кроме того, Минюст призвал к десятилетнему ограничению для Google, которое, по мнению ведомства, поможет перезагрузить конкурентную среду. Минюст подчеркивает, что такой срок необходим для ограничения укоренившейся рыночной власти Google и содействия честной конкуренции.

Реакция поисковика

В ответ Google предложил более сдержанный план, который сосредотачивается на соглашениях с Apple и производителями Android. Ключевое предложение технологического гиганта предусматривает запрет эксклюзивных соглашений на размещение в поиске по умолчанию – но только на три года, а не на десять, как предлагал Минюст.

Google пытается заверить, что более длительный срок подавит инновации в поисковой индустрии, которая быстро развивается, указывая на недавние темпы прогресса как доказательство.

Согласно предложению компании:

Google разорвет многомиллиардное соглашение с Apple о поиске, запретив сделки, которые делают Google поисковой системой по умолчанию для фирменных функций Apple, таких как Siri и Spotlight, если только Apple не будет разрешено ежегодно выбирать другую поисковую систему.

Производителям телефонов, использующих Android, больше не нужно будет включать Google Search или выключать конкурирующие поисковые системы, чтобы получить доступ к другим приложениям Google.

Разработчики браузеров, такие как Mozilla, получат больше свободы в установке конкурирующих поисковых систем по умолчанию.

Google также пытается устранить беспокойство относительно новых инструментов и чат-ботов на основе искусственного интеллекта, согласившись не требовать от производителей телефонов предварительно устанавливать мобильного приложения Gemini Assistant в обмен на доступ к другим своим продуктам.

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Если предложенные Google меры будут приняты, компания сможет избежать значительных структурных изменений, которые пытается протолкнуть Минюст, сохранив контроль над своим браузером Chrome и избежав угрозы продажи платформы Android. Однако судьба этих предложений сейчас находится в руках суда, поскольку антимонопольная борьба продолжается.