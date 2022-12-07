Компания Neuralink много лет работает над интерфейсом мозг-компьютер. Помещенный в голову, он позволит управлять электронными устройствами силой мысли, восстановить двигательные функции парализованных конечностей и лечить неврологические заболевания, в частности болезнь Альцгеймера и деменцию. Теперь выяснились неприятные подробности, обратившие внимание властей США.

Интересно Илон Маск рассказал, когда мозговые импланты Neuralink начнут испытывать на людях.

Подробности расследования

Федеральные власти США, в том числе генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства, ведут расследование о жестоком обращении с животными. Поводом к проверке стали жалобы работников. По их словам, из-за постоянного давления со стороны Маска исследования проводятся в спешке, что приводит к излишним страданиям животных и большому количеству смертей среди них. В целом, как выяснилось из внутренних документов, в ходе разработки технологии с 2018 года в компании убито около 1,5 тысячи животных, включая овец, свиней и обезьян.

В распоряжении Reuters оказались десятки документов Neuralink, включая аудиозаписи, электронные письма, презентации и отчеты, а также свидетельства более 20 сотрудников компании – бывших и нынешних. Полученные данные прямо не говорят, что Neuralink нарушила закон. Многие компании используют животных для исследований и в законодательстве США не указано, сколько их может быть привлечено. Организации самостоятельно определяют, когда и как использовать животных в экспериментах. Согласно документам регулирующих органов, Neuralink прошла все проверки своих объектов Министерством сельского хозяйства США.

Сотрудники компании говорят, что Маск постоянно требует ускорения исследований, поэтому неудачные испытания приходилось повторять, что приводило к еще большему количеству смертей. Смерть животных якобы связана с ошибками компании.

К примеру, хирургов Neuralink обвиняли в неудачных операциях на обезьянах. Специалисты дважды использовали неправильный хирургический клей, в результате чего две обезьяны умерли, в то время как другие испытывали осложнения от имплантатов.

Кроме того, 25 свиньям из 60, участвовавших в исследовании, имплантировали в головы устройства не того размера.

В другом случае сотрудники случайно имплантировали двум свиньям устройство Neuralink не в те позвонки.

Другая сторона

Вместе с тем те же работники Neuralink рассказывают, что в определенном смысле компания относится к животным хорошо – значительно лучше, чем в других исследовательских центрах. По словам одного из источников, руководители хвастаются тем, что построили целый обезьяний Диснейленд на предприятии в Техасе. Сам Маск при этом якобы говорил, что ему не нравится использовать животных для исследований, поэтому предприниматель хочет убедиться, что они были самыми "счастливыми животными" при жизни.

В августе 2020 года, специалисты Neuralink успешно имплантировали в мозг двух свиней беспроводную версию нейроинтерфейса, а затем вытащили ее без ущерба для животных.

В апреле 2021 года компания показала видеоролик с макакой, которой имплантировали чип. Благодаря устройству она смогла играть в видеоигры, контролируя свои действия с помощью вживленных в ее мозг нейронных нитей.

В начале декабря Маск заявил, что в ближайшие полгода Neuralink начнет тестирование вживляемого устройства Link на людях.

Конкуренты

У конкурентов Маска ситуация гораздо лучше. Во-первых, американская Synchron уже добилась большего успеха, разрабатывая свой вариант чипа, и получила одобрение для начала испытаний на людях еще в 2021 году. Ее устройство позволило парализованным отправлять текстовые сообщения и печатать силой мысли. Во-вторых, испытания на животных в случае Synchron привели к смерти всего 80 овец.