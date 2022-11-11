Обычный компьютер сохраняет и обрабатывает данные в двоичных битах в виде нулей и единиц. Квантовый же использует кубиты, которые могут равняться нулю, единице или тому и другому одновременно. Это экспоненциально увеличивает вычислительную мощность с каждым новым кубитом, что позволяет выполнять вычисления, невозможные для обычных компьютеров.

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Что известно об IBM Osprey

Обладая мощностью 433 кубита, IBM Osprey с большим отрывом становится самым передовым квантовым процессором в мире. Он содержит вдвое больше кубитов, чем предыдущий рекордсмен – Xanadu Borealis с 216 кубита.

Osprey имеет архитектуру, аналогичную своему предшественнику, состоящему из одного слоя кубитов поверх нескольких слоев проводника, что помогает установить больше кубитов при одновременном снижении частоты ошибок. IBM заявляет, что возможности этой машины намного превосходят возможности любого традиционного компьютера, утверждая, что для воспроизведения процессора Osprey обычному компьютеру понадобится больше битов, чем атомов в известной Вселенной.

Продолжение следует

Однако и это еще не всё. IBM говорит, что какими бы впечатляющими ни были обновления в этом году, все же настоящим поворотным моментом станет год следующий.

Квантовый процессор Condor, который обещают представить в 2023 году, будет иметь 1121 кубит .

. Также новый модульный процессор под названием Heron сможет объединять несколько 133 кубических блоков.

Также до конца 2023 года будет выпущен IBM Quantum System Two . Эта модульная система станет основой квантовых суперкомпьютеров, включая несколько процессоров с каналами связи между ними.

. Эта модульная система станет основой квантовых суперкомпьютеров, включая несколько процессоров с каналами связи между ними. IBM планирует к 2025 году создать квантовую систему с более чем 4000 кубитов.

Презентационный ролик IBM Quantum System Two: видео