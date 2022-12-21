На жаль, у списку не буде нейроінтерфейсу від Ілона Маска чи його робота. Перший, Neuralink, тільки готується до випробувань на людях, поки проти компанії триває розслідування через убивство 1,5 тисячі тварин, пише 24 канал. А прототип другого не вразив публіку. Свого робота, до речі, випускала цьогоріч і Xiaomi, однак він вийшов смішним та геть непотрібним.

Цікаво Підсумки року: найважливіші події світу технологій

Віртуальна та доповнена реальності, шоломи та окуляри

Віртуальну реальність обговорювали протягом усього року. Компанія Apple все ніяк не анонсує свій шолом або окуляри, а тим часом довкола пристрою постійно з'являються щоразу нові чутки – про дату випуску, характеристики, функції та можливості. Свій аналог готує й компанія Meta разом із метаверсом, до якого майбутній шолом стане перепусткою. На превеликий жаль Марка Цукерберга, перші користувачі залишилися від розробки не в захваті. Вони звернули увагу на вбоге наповнення віртуального світу, погану графіку та інші проблеми.

Варто зазначити, що свої метавсесвіти цьогоріч кинулися запускати ледь не всі, хто має хоч якісь ресурси та можливості. Наприклад, Євросоюз влаштував вечірку в метаверсі, на створення якого витратив 387 000 євро, але туди ніхто не прийшов. Інтерпол запустив свій метаверс для навчання поліції. Epic Games і LEGO розробляють метаверс для дітей. Крім того, у віртуальних просторах з'явився перший великий банк з Волл-стріт, відкриється перший ресторан McDonald's та магазин Victoria's Secret. А звичайні люди тим часом проводять там весілля, турніри з регбі та навіть ходять на побачення.

Серед найпомітніших технологій цього ринку, який все ніяк повноцінно не запуститься, можна згадати:

Стартап Mojo Vision, який представив перші в світі контактні лінзи з доповненою реальністю . Вони можуть виводити картинку безпосередньо в очі користувача, відслідковуючи їхній рух та накладаючи віртуальні елементи на реальний світ. Пристрій уже пройшов тестування на людях.

. Вони можуть виводити картинку безпосередньо в очі користувача, відслідковуючи їхній рух та накладаючи віртуальні елементи на реальний світ. Пристрій уже пройшов тестування на людях. Нові окуляри Lenovo Glasses T1, які підключаються до смартфона чи комп’ютера і розміщують перед очима користувача великий екран , видимий лише йому. Це забезпечує додаткову приватність у випадках, коли не хочеться демонструвати оточуючим контент, який ви переглядаєте.

, видимий лише йому. Це забезпечує додаткову приватність у випадках, коли не хочеться демонструвати оточуючим контент, який ви переглядаєте. Дочірню компанію Xiaomi, котра представила розумні окуляри Mijia Glasses Camera з камерою та вбудованим перекладачем. Подібну технологію перекладу в реальному часі у травні показала й Google, але наразі неясно, чи взагалі ведеться її розробка і на якій вона стадії. Цілком імовірно, що американська компанія лише представила своє бачення майбутнього пристрою, тобто яким вона хоче його створити. Тут Xiaomi випередила Google. Mijia Glasses Camera також дають можливість запускати AR-програми (доповнена реальність).

Не обійшлося й без неприємних новин. Військових США розчарували шоломи Microsoft HoloLens – вони викликають проблеми зі здоров'ям: нудоту, головний біль та зорову напругу. У значної кількості військових симптоми з'явилися менш ніж через три години після використання.

Смартфони

Безумовно, протягом року виходила величезна кількість цих пристроїв, кожен з яких намагався хоч якось виділитись на фоні інших, однак зараз хочеться згадати всього два смартфони:

По-перше, це нові iPhone 14 , у яких компанія Apple нарешті відмовилася від "чубчика", який роками критикували всі, кому заманеться. Його замінив динамічний острівець Dynamic Island, який так сподобався користувачам, що багато хто купував саме старші моделі – iPhone 14 Pro та Pro Max – лише заради цього нового елемента, якого немає в двох початкових.

, у яких компанія Apple нарешті відмовилася від "чубчика", який роками критикували всі, кому заманеться. Його замінив динамічний острівець Dynamic Island, який так сподобався користувачам, що багато хто купував саме старші моделі – iPhone 14 Pro та Pro Max – лише заради цього нового елемента, якого немає в двох початкових. По-друге, це довгоочікуваний смартфон Nothing Phone (1). Про нього говорили здебільшого через його дизайн із прозорою задньою панеллю, крізь яку проглядається внутрішнє начиння та 900 світлодіодів, які спалахують під час вхідного дзвінка, при появі сповіщень, миготять у такт музиці, виконують роль спалаху для камери, показують стан акумулятора під час заряджання та інше. Крім того, це перший смартфон в асортименті компанії, яку не так давно заснував Карл Пей, на рахунку котрого відома OnePlus.



Смартфон Nothing Phone (1) / Фото geeko

Квантові комп'ютери

Попри те, що ця технологія з'явилася далеко не в 2022 році, це був час істинних її проривів. Перш за все варто згадати про те, що квантові комп'ютери вперше досягли точності обчислень вище 99 відсотків . Попередні експерименти давали занадто багато помилок та збоїв, тому не могло бути й мови про повноцінне використання. Три команди вчених незалежно одне від одного подолали цю проблему й прийшли до однакового результату в роботі з обчисленнями. Їхні досягнення знаменують початок стрімкого розвитку квантових комп'ютерів. Найбільших успіхів досягли австралійські вчені. Команда під керівництвом фізика Андреа Морелло з Університету Нового Південного Уельсу домоглася точності 99,95% для операцій з одним кубітом і 99,37% для операцій з двома кубітами.

. Попередні експерименти давали занадто багато помилок та збоїв, тому не могло бути й мови про повноцінне використання. Три команди вчених незалежно одне від одного подолали цю проблему й прийшли до однакового результату в роботі з обчисленнями. Їхні досягнення знаменують початок стрімкого розвитку квантових комп'ютерів. Найбільших успіхів досягли австралійські вчені. Команда під керівництвом фізика Андреа Морелло з Університету Нового Південного Уельсу домоглася точності 99,95% для операцій з одним кубітом і 99,37% для операцій з двома кубітами. Крім того, для квантових комп'ютерів знайшли нову основу – кращу й стабільнішу, ніж звичайні кубіти . Вчені пропонують використовувати стійку попарну заплутаність атомів або частинок, яка нерідко спостерігається в природі. Виявилось, коли атоми, заплутані попарно, помістити в лазерну пастку, вони керовано й синхронно "вібрують", приймаючи два стани одночасно. Таким чином, кожна пара атомів стає еквівалентною одному кубіту, а всі разом вони виявляються заплутані так само, як заплутані між собою кубіти в квантовому комп'ютері. Проте на відміну від останнього, ця заплутаність зберігається, навіть попри безліч сторонніх шумів у відсутності ізоляції від навколишнього середовища.

. Вчені пропонують використовувати стійку попарну заплутаність атомів або частинок, яка нерідко спостерігається в природі. Виявилось, коли атоми, заплутані попарно, помістити в лазерну пастку, вони керовано й синхронно "вібрують", приймаючи два стани одночасно. Таким чином, кожна пара атомів стає еквівалентною одному кубіту, а всі разом вони виявляються заплутані так само, як заплутані між собою кубіти в квантовому комп'ютері. Проте на відміну від останнього, ця заплутаність зберігається, навіть попри безліч сторонніх шумів у відсутності ізоляції від навколишнього середовища. Вчені також знайшли матеріал, який дає змогу зберігати квантову інформацію при кімнатній температурі, чого не можна досягти при інших підходах.

Нарешті, у листопаді корпорація IBM представила найпотужніший на цей момент квантовий комп'ютер у світі. Osprey може похвалитися рекордними 433 кубітами, тоді як попередній рекордсмен – Xanadu Borealis – володів 216 кубітами.

Чипи

Торкнувшись теми смартфонів та квантових комп'ютерів не зайвим буде згадати й про чипи. Цього року світ перейшов від тотального дефіциту всього підряд, до певного надлишку – компанії, побоюючись погіршення ситуації почали накопичувати процесори на своїх складах і в результаті отримали непотрібні залишки. Однак проблему досі не подолано. Світ усе ще потерпає від нестачі напівпровідникової продукції, окремих складників, ресурсів та готової продукції. Особливо це відчувається в автомобільній галузі.

Навчені цим уроком, а також напругою довкола бажання Китаю захопити Тайвань, TSMC почала потроху переносити свої потужності до США. Самі ж Штати домовилися з Японією про співпрацю для створення нових підприємств та виробництва чипів за 2-нанометровою технологією та кращих. Тим же займуться й деякі незалежні японські компанії, об'єднавшись у бренд Rapidus, щоб повернути країні лідерство на ринку напівпровідників, яке вона колись давно утримувала. Нову компанію з виробництва чипів створює навіть Huawei, щоб уникнути санкцій.

Головним же досягненням року можна вважати початок виробництва 3-нанометрових чипів, про яке оголосила компанія Samsung влітку, випередивши основного конкурента, тайванську TSMC. У новій технології витрати енергії менші на 45%, а продуктивність вища на 23%. Площа поверхні при цьому зменшилася на 16 відсотків. Крім того, став більш гнучким дизайн, який дає змогу підлаштовуватися під побажання замовника. В той самий час компанія вже працювала над другим поколінням 3-нанометрового техпроцесу.

Лазерна зброя



Демонстраційна лазерна система HELSI / Рендер Lockheed Martin

Технологія з фантастичних фільмів нарешті повноцінно стала реальністю. Вона є одним із найперспективніших напрямків, над яким працюють військові по всьому світу. Лазер не потребує дорогих ракет чи куль і обмежений тільки наявністю струму.

Лаври наразі дістаються американській компанії Lockheed Martin, яка вже встановила свої лазери HELIOS на військові кораблі ВМС США, та HELSI, які призначені для бою на суші.

Ударна лазерна система HELIOS має потужність понад 60 кіловатів. Установка може змінювати свою потужність залежно від ситуації. Бойовий лазер призначений, наприклад, для збивання дронів, що летять до корабля, й одночасно може вражати кілька цілей. Ціна кожного пострілу не перевищує 1 долар.

Бойовий лазер HELSI має потужність 300 кіловатів і встановлюється на бойові машини.

Не пасе задніх і Велика Британія. Країна також випробувала потужну й дуже точну лазерну зброю ще влітку. Навіть на малій потужності система може успішно відстежувати повітряні та морські цілі з винятково високою точністю. Розробка використовує технології, якими не володіє більше ніхто в світі.

Окремо згадаємо

Окремої уваги заслуговують кілька інших пристроїв та технологій, які не можна віднести до жодної з попередніх категорій:

Ферма механічних дерев . Насправді самі пристрої на дерева мало схожі. Вони мають форму високого циліндра і складаються з дисків діаметром у понад півтора метра, розташованих один над одним. Ця технологія призначена для вловлювання вуглекислого газу з повітря. Три такі ферми здатні поглинути 1000 тонн вуглекислого газу за добу. Перша ферма почала працювати у квітні. Розробка, як і подібні їй аналоги, покликана покращити екологічну ситуацію на планеті й запобігти глобальному потеплінню.

. Насправді самі пристрої на дерева мало схожі. Вони мають форму високого циліндра і складаються з дисків діаметром у понад півтора метра, розташованих один над одним. Ця технологія призначена для вловлювання вуглекислого газу з повітря. Три такі ферми здатні поглинути 1000 тонн вуглекислого газу за добу. Перша ферма почала працювати у квітні. Розробка, як і подібні їй аналоги, покликана покращити екологічну ситуацію на планеті й запобігти глобальному потеплінню. Український стартап Esper Bionics розробив протез, який пропонує цілий набір електронних функцій, роблячи його повноцінною роборукою . Винахід став одним із кращих у 2022 році й потрапив на обкладинку журналу Time. Роборука важить лише 380 грамів, розповідають у компанії, а також випускається у чотирьох розмірах. Вона має 24 датчики, які вловлюють і обробляють м'язову активність та мозкові імпульси, щоб активувати дію в руці. З часом протез починає "розуміти" шаблони рухів конкретної людини та її звички й надалі починає їх передбачати й підлаштовуватись під них.

. Винахід став одним із кращих у 2022 році й потрапив на обкладинку журналу Time. Роборука важить лише 380 грамів, розповідають у компанії, а також випускається у чотирьох розмірах. Вона має 24 датчики, які вловлюють і обробляють м'язову активність та мозкові імпульси, щоб активувати дію в руці. З часом протез починає "розуміти" шаблони рухів конкретної людини та її звички й надалі починає їх передбачати й підлаштовуватись під них. В Ізраїлі створили розумний бджолиний вулик, який потенційно може запобігти глобальному вимиранню бджіл, надзвичайно важливих для сільського господарства комах, від яких залежить 71 відсоток нашого врожаю – овочі, фрукти, насіння й горіхи тощо. Розумний вулик моментально виявляє загрози для бджолиної сім'ї та негайно включає механізми захисту. Він може годувати популяцію, гасити пожежі, протидіяти повеням, осам, шершням-убивцям. Штучний інтелект та комп'ютерний зір у складі технології знизили смертність бджіл на 80 відсотків під час тестів.

Розумний вулик Beehome: відео англійською