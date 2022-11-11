Два десятиліття тому Японія була одним із лідерів напівпровідникової індустрії, але з часом утратила провідні позиції на ринку через стрімке зростання конкуренції. Тепер кілька технологічних компаній країни об'єднуються, щоб спробувати повернути лідерство.
Цікаво Як захистити свій смартфон від стеження та вірусів: 3 поради про кібербезпеку
Що відомо
- Нову компанію з розробки та виробництва напівпровідників наступного покоління створять Sony, Toyota, NTT, SoftBank, Kioxia, NEC та інші японські корпорації у співпраці з урядом країни. Загалом у проєкті з японської сторони візьмуть участь вісім найбільших японських технологічних фірм та автовиробників
- Основним завданням бренду Rapidus стане розробка 2-нанометрових мікрочипів, які підтримуватимуть 5G, пошук нових технологічних рішень, квантові технологій, створення центрів обробки даних, самокерованих транспортних засобів і цифрових розумних міст, а також взаємодія з американськими фірмами з цієї ж сфери. Наприклад, одним із оголошених партнерів є IBM.
- Початок виробництва наступного покоління напівпровідників запланували почати не пізніше 2027 року.
- На першому етапі обсяг інвестицій становитиме щонайменше 7 мільярдів ієн (47 мільйонів доларів за поточним курсом). Крім того, проєкт підтримає субсидіями уряд – країна виділить 70 мільярдів ієн (500 мільйонів доларів).
Посилення взаємодії США і Японії в галузі розроблення і виробництва мікросхем пов'язане з бажанням зміцнити ланцюжки поставок і забезпечити економічну безпеку в умовах світового дефіциту чипів. Крім того, сторони побоюються погіршення ситуації навколо Тайваню, де сконцентровано близько 90% світових потужностей з виробництва високотехнологічних напівпровідників у категоріях 10 нанометрів і менше.