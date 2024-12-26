Как это будет

Технологический разрыв между Samsung и TSMC увеличился до такой степени, что корейцы буквально не могут конкурировать. Даже Google, который много лет оставался верным своему бизнес-партнеру, со следующего года перейдет на процессоры от Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Сегодня тайваньский литейный гигант успешно достиг 60-процентной производительности в опытном производстве своего 2-нанометрового техпроцесса, тогда как Samsung до сих пор не может запустить свою 3-нанометровую технологию GAA, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Korea Bizwire.

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Поскольку TSMC продолжает завоевывать все большую долю рынка с каждым кварталом, Южная Корея, как сообщается, изучает потенциального конкурента, который будет финансироваться государством и будет называться KSMC. План выглядит очень амбициозным, а начальные инвестиции в проект составят почти 14 миллиардов долларов или 20 триллионов корейских вон.

Зато эта затея, если она удастся, может принести стране 300 триллионов корейских вон (208 миллиардов долларов США) к 2045 году. Но для этого нужна целая сеть заводов по производству микросхем и закупка дорогостоящего оборудования. Например, нужно будет приобрести у компании ASML литографические машины, которые позволяют производить самые современные микросхемы. В зависимости от модели, такие установки могут стоить от 183 миллионов до долларов до 380 миллионов за единицу.

Создание KSMC также поможет поддержать другие полупроводниковые компании, которые сосредоточены на массовом производстве пластин по старым типам техпроцессов, например, 10 нанометров.

Похоже, что страна серьезно настроена на реализацию этого плана, хотя и были высказаны опасения относительно способности KSMC управлять передовыми производственными процессами, находясь под государственной поддержкой.