В порт "Южный" следует первое судно под погрузку зерном для Африки

В порт "Южный" завтра прибудет судно под погрузку зерном для Африки. На него планируют загрузить более 20 тысяч тонн пшеницы.

Отмечают, что судно зафрахтовано в рамках Всемирной продовольственной программы ООН и будет направлено через порт Джибути в Эфиопию.

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Завтра ожидается прибытие в порт "Южный" судна Brave commander (флаг Либерии) под погрузку более 23 тысяч тонн пшеницы для борьбы с голодом в Восточной Африке,

– говорится в сообщении.

МИД в очередной раз провел переговоры с ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой Евросоюза Жозепом Боррелем функционирование зернового коридора.

Украина и ЕС настроены обеспечить дальнейшее функционирование зернового коридора для помощи Ближнему Востоку, Африке и Азии,

– отметил Кулеба.

Коротко о зерновом соглашении

Корабли, экспортирующие украинское зерно по Черному морю, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль (около 18,5 километров).

Соглашение по "зерновому коридору" подписали 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Подписи под двумя соответствующими документами были поставлены представителями Украины, россии, ООН и Турции.

Речь идет о разблокировании трех украинских портов: "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Razoni – первое судно, которое покинуло Одессу после разблокирования портов Украины. Оно отправилось в Турцию еще 1 августа, а 7 должно было прибыть в Триполи. Но от груза отказались из-за задержки, его вернули в Турцию, где судно с зерном находится до сих пор.

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