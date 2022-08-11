У порт "Південний" прямує перше судно під навантаження зерном для Африки
До порту "Південний" завтра прибуде судно під навантаження зерном для Африки. На нього планують завантажити понад 20 тисяч тонн пшениці.
Зазначають, що судно зафрахтоване в рамках Світової продовольчої програми ООН і буде направлено через порт Джибуті до Ефіопії.
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Завтра очікується прибуття до порту "Південний" судна Brave commander (прапор Ліберії) під навантаження понад 23 тисяч тонн пшениці для боротьби з голодом в Східній Африці,
– йдеться у повідомленні.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив з головою Євросоюзу Жозепом Боррелем функціонування зернового коридору.
Україна та ЄС налаштовані забезпечити подальше функціонування зернового коридору для допомоги Близькому Сходу, Африці та Азії,
– зазначив Кулеба.
Коротко про зернову угоду
Кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 кілометрів).
Угода щодо "зернового коридору" підписали 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, росії, ООН та Туреччини.
Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
Razoni – перше судно, яке покинуло Одесу після розблокування портів України. Воно вирушило до Туреччини ще 1 серпня, а 7 мало прибути до Тріполі. Але від вантажу відмовились через затримку, то його повернули до Туреччини, де судно з зерном перебуває досі.
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