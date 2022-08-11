Україна продовжує використовувати "зерновий коридор" для експорту свого продовольства. Для цього з трьох портів нашої держави ледь не щоденно вирушають судна, які прямують до Туреччини, а звідти – до пунктів призначення.

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Одне судно не покинуло Чорноморський порт

Як зазначають в Міністерстві оборони Туреччини, одне з суден не змогло покинути порт Чорноморська. Воно сьогодні, 11 серпня, мало б вирушити з українським зерном далі. А причиною цього стала погана погода, а також стан моря. Тож моряки вирішили не ризикувати дорогоцінним вантажем.

У відомстві також повідомили, що до України прямують ще два судна. Перед тим вони пройшли перевірку у порту Туреччини.

Судно Razoni пришвартувалось у Туреччині

Зауважимо, що напередодні судно Razoni, яким мали доправити 26 тисяч тонн кукурудзи до Лівану, прибуло до турецького порту Мерсін. Додамо, що у пункті призначення вантаж прийняти не захотіли, адже його замовника не влаштувала кількамісячна затримка, пов'язана з війною в Україні.

Нагадаємо, що Razoni – перше судно, яке покинуло Одесу після розблокування портів України. Воно вирушило до Туреччини ще 1 серпня, а 7 мало прибути до Тріполі. Але оскільки від вантажу відмовились, то його повернули до Туреччини, де він зараз і перебуває.

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