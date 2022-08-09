"Зерновим коридором" вирушили чергові 70 тисяч тонн продовольства. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури 9 серпня.

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Зерно доставлять двома суднами

2 судна вийшли із порту "Чорноморськ" з загальним обсягом вантажу 70 тисяч тонн. Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тисячі тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65 тисяч тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доправить до Південної Кореї,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що це вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту "Чорноморськ".

Що відомо про експорт зерна раніше

8 серпня з порту "Південний" вийшло перше судно з продовольством, інше вирушило з "Чорноморська".

Судно MV Sacura вийде з порту "Південний", воно відвезе 11 тисяч тонн сої до Італії. А судно Mv Arizona доставить із Чорноморська до Туреччини 48,4 тонни кукурудзи.

У Мінінфраструктури України заявили, що MV Sacura – перше судно, яке вирушило з порту "Південний" з 24 лютого.

Загалом Україна планує відправляти понад 100 суден на місяць. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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