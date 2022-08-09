"Зерновым коридором" отправились очередные 70 тысяч тонн продовольствия. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры 9 августа.
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Зерно доставят двумя судами
2 судна вышли из порта "Черноморск" с общим объемом груза 70 тысяч тонн. Судно RAHMI YAGGI доставит 5,3 тысячи тонн продовольствия в Турцию, еще почти 65 тысяч тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею,
– говорится в сообщении.
Известно, что это уже второе судно-панамакс, отправляющееся из порта "Черноморск".
Что известно об экспорте зерна раньше
- 8 августа из порта "Южный" вышло первое судно с продовольствием, другое отправилось из "Черноморска".
- Судно MV Sacura выйдет из порта "Южный", оно отвезет 11 тысяч тонн сои в Италию. А судно Mv Arizona доставит из Черноморска в Турцию 48,4 тонны кукурузы.
- В Мининфраструктуры Украины заявили, что MV Sacura – первое судно, которое отправилось из порта "Южный" с 24 февраля.
- В целом Украина планирует отправлять более 100 судов в месяц. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
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