Украина продолжает использовать "зерновой коридор" для экспорта продовольствия. Для этого из трех портов нашего государства ежедневно отправляются суда, следующие в Турцию, а оттуда – в пункты назначения.

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Одно судно не покинуло Черноморский порт

Как отмечают в Министерстве обороны Турции, одно из судов не смогло покинуть порт Черноморска. Оно сегодня, 11 августа, должно было отправиться с украинским зерном дальше. А причиной тому стала плохая погода, а также состояние моря. Так что моряки решили не рисковать драгоценным грузом.

В ведомстве также сообщили, что в Украину направляются еще два судна. До этого они прошли проверку в порту Турции.

Судно Razoni пришвартовалось в Турции

Заметим, что накануне судно Razoni, которым должны были доставить 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан, прибыло в турецкий порт Мерсин. Добавим, что в пункте назначения груз принять не захотели, его заказчика не устроила несколькомесячная задержка, связанная с войной в Украине.

Напомним, что Razoni – первое судно, покинувшее Одессу после разблокирования портов Украины. Оно отправилось в Турцию еще 1 августа, а 7 должно было прибыть в Триполи. Но поскольку от груза отказались, его вернули в Турцию, где он сейчас и находится.

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