В Индии в прямом эфире застрелили экс-политика-мафиози и его брата: ужасающее видео

В Индии в прямом эфире был застрелен бывший законодатель, осужденный за похищение и обвиненный в убийстве и нападении. Вместе с ним убили брата.

Атик Ахмед и его брат Ашраф вечером 15 апреля ехали под полицейским сопровождением на медицинское освидетельствование в больницу. На них напали трое мужчин, выдававших себя за журналистов. Мужчин расстреляли с близкого расстояния в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш.

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Мужчин убили в прямом эфире

После убийства Атика Ахмеда и его брата Ашрафа злоумышленники быстро сдались полиции. Один из них скандировал "Джай Шри Рам", или "Да здравствует Господь Рам" – лозунг, ставший боевым зовом индуистских националистов в их кампании против мусульман.

Штат Уттар-Прадеш с 2017 года находится во власти руководящей индуистской националистической партии Бхартия Джаната. С тех пор более 180 человек, которым предъявлены уголовные обвинения, были убиты во время так называемых "полицейских столкновений". По словам правозащитников, такие инциденты часто являются внесудебными убийствами. После субботней стрельбы власть:

наложила запрет на собрание группами более четырех человек по всему штату,

отключила доступ к интернету на мобильных телефонах в городе Праяградж,

назначила судебное расследование во главе с судьей в отставке.

Полицейский Рамит Шарма рассказал, что трое нападавших приехали на мотоциклах, выдавая из себя журналистов.

Им удалось приблизиться к Атику и его брату под предлогом записи и выстрелили в них с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову. Все произошло за считанные секунды,

– отметил правоохранитель.

Видеозаписи стрельбы быстро распространились в соцсетях. Сначала ролик транслировали в прямом эфире местных телеканалов – братья общались с прессой, пока их везли в больницу.

На кадрах видно, как один из злоумышленников приставил пистолет к голове Атика Ахмеда. Когда он упал, в его брата тоже выстрелили. Нападавшие продолжили стрелять в обоих мужчин после того, как они свалились на землю.

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Погибшего заключили под стражу в 2019 году

60-летний Атик Ахмед был арестован в 2019 году после того, как его признали виновным в похищении адвоката Умеша Пала. Тот свидетельствовал против него как свидетель по делу об убийстве депутата в 2005 году. В феврале Пала также убили.

13 апреля сына-подростока Ахмеда и еще одного мужчину, обвиняемых в смерти адвоката, убили правоохранители во время перестрелки.

Две недели до этого Ахмед обратился к Верховному суду Индии с просьбой о защите. Он заявлял об "открытой, прямой и непосредственной угрозе его жизни" со стороны государственных служащих штата Уттар-Прадеш. Суд отказался вмешиваться и вместо этого попросил его адвоката обратиться в местный суд штата.

Атик Ахмед четырежды был депутатом штата. Также его избирали в парламент Индии в 2004 году. Он столкнулся с более чем 100 уголовными делами и был одним из первых политиков из Уттар-Прадеш, привлеченных к ответственности по строгому Закону о гангстерах в конце 1980-х годов.

Также Ахмеда критиковали за то, что он использовал свое политическое влияние на создание синдиката, который был активным игроком на рынке недвижимости.