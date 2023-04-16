В Індії в прямому ефірі застрелили експолітика-мафіозі та його брата: жахаюче відео

В Індії у прямому ефірі застрелили колишнього законодавця, засудженого за викрадення та звинуваченого у вбивстві і нападі. Разом з ним вбили брата.

Атік Ахмед і його брат Ашраф ввечері 15 квітня їхали під поліцейським супроводом на медичний огляд до лікарні. На них напали троє чоловіків, які видавали себе за журналістів. Чоловіків розстріляли з близької відстані у місті Праяградж в штаті Уттар-Прадеш.

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Чоловіків вбили в прямому ефірі

Після вбивства Атіка Ахмеда і його брата Ашрафа зловмисники швидко здалися поліції. Один з них скандував "Джай Шрі Рам", або "Хай живе Господь Рам" – гасло, яке стало бойовим кличем індуїстських націоналістів у їхній кампанії проти мусульман.

Штат Уттар-Прадеш з 2017 року перебуває під владою керівної індуїстської націоналістичної партії Бхартія Джаната. З того часу понад 180 осіб, яким висунули кримінальні звинувачення, були вбиті під час так званих "поліцейських зіткнень". За словами правозахисників, такі інциденти часто є позасудовими вбивствами. Після суботньої стрілянини влада:

наклала заборону на зібрання групами понад чотири особи по всьому штату,

відключила доступ до інтернету на мобільних телефонах у місті Праяградж,

призначила судове розслідування на чолі з суддею у відставці.

Поліцейський Раміт Шарма розповів, що троє нападників приїхали на мотоциклах, видаючи з себе журналістів.

Їм вдалося наблизитися до Атіка і його брата під приводом запису і вистрілили в них з близької відстані. Обидва отримали кульові поранення в голову. Все сталося за лічені секунди,

– зазначив правоохоронець.

Відеозаписи стрілянини швидко поширилися в соцмережах. Спочатку ролик транслювали в прямому ефірі місцевих телеканалів – брати спілкувалися з пресою, поки їх везли до лікарні.

На кадрах видно, як один зі зловмисників приставив пістолет до голови Атіка Ахмеда. Коли він впав, в його брата також вистрілили. Нападники продовжили стріляти в обох чоловіків після того, як вони впали на землю.

Дивіться відео стрілянини (відео 18+)

Загиблого ув'язнили у 2019 році

60-річний Атік Ахмед був ув'язнений у 2019 році після того, як його визнали винним у викраденні адвоката Умеша Пала. Той свідчив проти нього як свідок у справі про вбивство депутата у 2005 році. У лютому Пала також убили.

13 квітня сина-підлітка Ахмеда і ще одного чоловіка, яких звинувачували у смерті адвоката, вбили правоохоронці під час перестрілки.

За два тижні до цього Ахмед звернувся до Верховного суду Індії з проханням про захист. Він заявляв про "відкриту, пряму і безпосередню загрозу його життю" з боку державних службовців штату Уттар-Прадеш. Суд відмовився втручатися і замість цього попросив його адвоката звернутися до місцевого суду штату.

Атік Ахмед чотири рази був депутатом штату. Також його обирали до парламенту Індії у 2004 році. Він зіткнувся з більш ніж 100 кримінальними справами і був одним з перших політиків з Уттар-Прадеш, яких притягнули до відповідальності за суворим Законом про гангстерів наприкінці 1980-х років.

Також Ахмеда критикували за те, що він використовував свій політичний вплив для створення синдикату, який був активним гравцем на ринку нерухомості.