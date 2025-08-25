В Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет
- В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который позволяет выезд за границу мужчинам до 24 лет, устраняя ограничения тем, кто не подлежит призыву.
- Ограничения на выезд будут оставаться для мужчин, которым в этом или следующем году исполняется 25 лет, в течение действия военного или чрезвычайного положения.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет. Им хотят устранить существующие ограничения права на выезд из Украины призывников и военнообязанных, не подлежащих призыву.
Впрочем, ограничения сохранятся для тех, кому в этом или следующем году исполняется 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Что известно о новом законопроекте?
Группа нардепов – Вениславский, Александр Федиенко, Александр Завитневич и другие зарегистрировали законопроект №13685 о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".
Он касается временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения.
Сейчас действует ограничение для военнообязанных и призывников мужского пола от 18 до 60 лет в праве на выезд за границу, хотя некоторые военнообязанные в возрасте до 25 лет, согласно о мобилизации, не подлежат призыву.
Большое количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые работают или учатся за рубежом, уже более 3-х лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений, не смогут снова выехать из Украины,
– гооворят нардепы.
Более того, некоторые сознательно отправляет своих 17-летних детей за границу, понимая, что после достижения ими 18 летнего возраста выезд станет невозможным. Поэтому, это создает серьезные препятствия для возвращения молодежи.
"На период действия в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения также может быть временно ограничено в соответствии с законом право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. Указанное временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу по мобилизации", – предлагают в законопроекте.
Кроме этого, статья 11, действующая редакция которой регламентирует, что военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях, дополняется словами "если иное не установлено законом".
Кто может выехать за границу?
- Согласно действующему законодательству, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации из Украины имеют право выезжать: мужчины, старше 60 лет; лица, имеющие инвалидность или постоянно непригодные к службе по состоянию здоровья;
- Также его имеют родители трех и более детей (и воспитатели детей-сирот); опекуны лиц с инвалидностью; студенты иностранных учебных заведений (при наличии подтверждений и только достигнув 18 лет, а с сентября 2025, вероятно, до 22 лет).