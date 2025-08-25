В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет. Им хотят устранить существующие ограничения права на выезд из Украины призывников и военнообязанных, не подлежащих призыву.

Впрочем, ограничения сохранятся для тех, кому в этом или следующем году исполняется 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Что известно о новом законопроекте?

Группа нардепов – Вениславский, Александр Федиенко, Александр Завитневич и другие зарегистрировали законопроект №13685 о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Он касается временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения.

Сейчас действует ограничение для военнообязанных и призывников мужского пола от 18 до 60 лет в праве на выезд за границу, хотя некоторые военнообязанные в возрасте до 25 лет, согласно о мобилизации, не подлежат призыву.

Большое количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые работают или учатся за рубежом, уже более 3-х лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений, не смогут снова выехать из Украины,

– гооворят нардепы.

Более того, некоторые сознательно отправляет своих 17-летних детей за границу, понимая, что после достижения ими 18 летнего возраста выезд станет невозможным. Поэтому, это создает серьезные препятствия для возвращения молодежи.

"На период действия в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения также может быть временно ограничено в соответствии с законом право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. Указанное временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу по мобилизации", – предлагают в законопроекте.

Кроме этого, статья 11, действующая редакция которой регламентирует, что военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях, дополняется словами "если иное не установлено законом".

Кто может выехать за границу?