25 августа, 11:04
В Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который позволяет выезд за границу мужчинам до 24 лет, устраняя ограничения тем, кто не подлежит призыву.
  • Ограничения на выезд будут оставаться для мужчин, которым в этом или следующем году исполняется 25 лет, в течение действия военного или чрезвычайного положения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет. Им хотят устранить существующие ограничения права на выезд из Украины призывников и военнообязанных, не подлежащих призыву.

Впрочем, ограничения сохранятся для тех, кому в этом или следующем году исполняется 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Что известно о новом законопроекте?

Группа нардепов – Вениславский, Александр Федиенко, Александр Завитневич и другие зарегистрировали законопроект №13685 о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Он касается временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения.

Сейчас действует ограничение для военнообязанных и призывников мужского пола от 18 до 60 лет в праве на выезд за границу, хотя некоторые военнообязанные в возрасте до 25 лет, согласно о мобилизации, не подлежат призыву.

Большое количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые работают или учатся за рубежом, уже более 3-х лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений, не смогут снова выехать из Украины, 
– гооворят нардепы.

Более того, некоторые сознательно отправляет своих 17-летних детей за границу, понимая, что после достижения ими 18 летнего возраста выезд станет невозможным. Поэтому, это создает серьезные препятствия для возвращения молодежи.

"На период действия в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения также может быть временно ограничено в соответствии с законом право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. Указанное временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу по мобилизации", – предлагают в законопроекте.

Кроме этого, статья 11, действующая редакция которой регламентирует, что военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях, дополняется словами "если иное не установлено законом".

Кто может выехать за границу?

  • Согласно действующему законодательству, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации из Украины имеют право выезжать: мужчины, старше 60 лет; лица, имеющие инвалидность или постоянно непригодные к службе по состоянию здоровья;
  • Также его имеют родители трех и более детей (и воспитатели детей-сирот); опекуны лиц с инвалидностью; студенты иностранных учебных заведений (при наличии подтверждений и только достигнув 18 лет, а с сентября 2025, вероятно, до 22 лет).