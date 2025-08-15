Днем в пятницу, 15 августа, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где звучала воздушная тревога?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 15:14. После этого угроза распространилась на ряд северных и восточных областей Украины.

Угроза применения баллистического вооружения из Курска,

– написали в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 15:15 мониторинговые каналы не сообщали о пусках ракет.

Уже в 15:19 Воздушные силы написали об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

К слову, в ночь на 15 августа российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Брянской областей. Также враг используют 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.