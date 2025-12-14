Территориальные уступки Украине для России неприемлемы: новое заявление Ушакова

Россияне, как и ожидалось, не собираются возвращать Украине захваченные территории. Помощник Путина Ушаков заявил, что с их стороны будут "серьезные возражения", если мирные переговоры будут предусматривать такие действия.

Детали передает 24 Канал.

Смотрите также Ухо Путина и российский "Ермак": кто такой Юрий Ушаков и почему именно ему Виткофф сливает все о США

Что говорят в России о территориальных уступках?

Ушаков заверил, что пока не видел поправок Украины и ЕС в "бумаги", согласованные Россией и США. Но убежден, что вклад Киева и Брюсселя "вряд ли будет конструктивным".

Если будут соответствующие поправки, то мы будем иметь очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде бы была вполне понятна американцам,

– сказал он.

"Резкие возражения" будут касаться "многих пунктов". Ведь в Кремле понимают: для оккупантов "вряд ли будет что-то хорошее".

По вопросу территорий Ушаков предполагает, что Украина и ЕС предложат "абсолютно неприемлемые положения".

"Этот вопрос активно обсуждали у нас в Москве, и американцы не только знают, но и понимают нашу позицию. Но что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю", – высказался он.

Обратите внимание! Речь идет в том числе о так называемой демилитаризованной зоне на Донбассе. Предполагается, что там якобы не будет войск ни одной из стран, но Украина аргументированно считает: Россия тут же нарушит свои обязательства.

Также пропагандист спросил Ушакова относительно так называемого корейского варианта завершения войны. Тот отверг такое развитие событий.

Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты по долгосрочному урегулированию. И американцы знают о наших подходах, но точно снять кальку с корейской темы – ни разу не обсуждалось это, по-моему, ни разу. Я даже об этом не слышал,

– заявил помощник Путина.

Смотрите также Надо относиться реалистично, – Зеленский о сценарии Украины в случае провала мирного процесса

Что такое корейский сценарий завершения войны?

Речь о прекращении боевых действий на Корейском полуострове в 1950-х. Еще до этой войны Корея была разделена по 38 параллели между СССР и США.

Затем там прошли выборы, а в дальнейшем избранные правительства двух частей одной страны начали воевать между собой. Можно даже говорить о прокси-войне, потому что в конфликте участвовали сталинский СССР и западные государства.

В конце концов в 1953 году боевые действия прекратились, но юридически война продолжается, она не закончилась подписанием мирного соглашения – одна из сторон отказалась это сделать. Была создана демилитаризованная зона, Корея так и осталась разделенной на Северную и Южную.

Представители украинской разведки еще с 2022 года говорили, что Россия захочет воплотить в Украине именно корейский сценарий. То есть зафиксировать свое присутствие на оккупированных территориях на как можно более долгий срок.