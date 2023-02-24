В центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил в ОМОНовца: в сети появилось видео

В центре Санкт-Петербурга в сотрудника ОМОНа выстрелили из обреза. Нападавшего уже задержали, а силовика госпитализировали.

24 февраля в центре Санкт-Петербурга в районе станции метро "Гостиный двор" мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

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Что известно об инциденте

Предварительно, мужчина выстрелил в ОМОНовца картечью из обреза. Нападавшего уже задержали. На месте работают оперативники, а также несколько автозаков.

В сети сразу появились кадры стрельбы. На камерах слышен выстрел и можно увидеть, как к стрелку совпадают сотрудники полиции.

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в ОМОНовца: смотрите видео

Планировал теракт: установили первые данные о стрелке

Российские СМИ сообщают, что в мужчину, стрелявшего в представителя ОМОН, якобы было два "коктейля Молотова", два помповых ружья и патрона. Также нападающий взял с собой музыкальную колонку.

Есть официальное сообщение, что мужчина 1972 года рождения. Однако телеграмм-каналы уже называют имя нападающего – Тигран Хачикян, уроженец Самарканда. Но официально эта информация не подтверждена.

Сообщается, что у мужчины якобы было намерение устроить теракт. На допросе он рассказал, что доехал на автобусе до метро Проспект Ветеранов, после чего сел в такси и приехал в Гостеприимный двор.

Впоследствии в сети сообщили, что одну бутылку с зажигательной смесью мужчина якобы бросил в сторону входа в метро, перед этим включив на колонке песню "Вставай, страна огромная".

К нему подошел сотрудник органов, заметивший странное поведение мужчины. По информации СМИ, Хачикян прокричал ему "убегайте", после чего несколько раз выстрелил в ОМОНовца, когда тот пытался задержать мужчину.

Полиция возбудила уголовное дело

Предварительно ОМОНовец получил множественные открытые раны живота, спины и таза. Пока его оперируют в Мариинской больнице.

Полиция уже возбудила дело по статье 317 УК России о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.