У центрі Санкт-Петербурга чоловік вистрілив в ОМОНівця: у мережі з'явилось відео

У центрі Санкт-Петербурга у співробітника ОМОНу вистрілили з обрізу. Нападника вже затримали, а силовика госпіталізували.

24 лютого у центрі Санкт-Петербурга в районі станції метро "Гостинний двір" чоловік вистрілив у співробітника ОМОНу. Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

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Що відомо про інцидент

Попередньо, чоловік вистрелив в ОМОНівця картеччю з обрізу. Нападника вже затримали. На місці працюють оперативники, а також стоять кілька автозаків.

У мережі одразу з'явилися кадри стрілянини. На камерах чути постріл та можна побачити, як до стрільця збігаються співробітники поліції.

У Санкт-Петербурзі чоловік вистрілив в ОМОНівця: дивіться відео

Планував теракт: встановили перші дані про стрільця

Російські ЗМІ повідомляють, що у чоловіка, який стріляв в представника ОМОН, нібито було два "коктейлі Молотова", дві помпові рушниці й патрони. Також нападник взяв із собою музичну колонку.

Наразі є офіційне повідомлення, що чоловік 1972 року народження. Проте телеграм-канал вже називають ім'я нападника – Тигран Хачикян, уродженець Самарканда. Але офіційно цю інформацію не підтверджено.

Повідомляється, що у чоловіка нібито був намір влаштувати теракт. На допиті він розповів, що доїхав автобусом до метро Проспект Ветеранів, після чого сів у таксі й приїхав до Гостинного двору.

Згодом у мережі повідомили, що одну пляшку із запальною сумішшю чоловік буцімто кинув у бік входу в метро, перед цим увімкнувши на колонці пісню "Вставай, страна огромная".

До нього підійшов співробітник органів, який помітив дивну поведінку чоловіка. За інформацією ЗМІ, Хачикян прокричав йому "втікайте", після чого кілька разів вистрілив у ОМОНівця, коли той намагався затримати чоловіка.

Поліція порушила кримінальну справу

Попередньо ОМОНівець отримав множинні відкриті рани живота, а також спини та таза. Наразі його оперують у Маріїнській лікарні.

Поліція вже порушила справу за статтею 317 КК Росії про зазіхання життя співробітника правоохоронних органів.