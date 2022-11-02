Тревожные чемоданы, окопы и три линии обороны: как Россия готовится к войне на своей территории

В феврале россияне планировали захватить Киев за три дня и вместо снарядов и техники везли парадную форму для победного дефиле по Крещатику. Теперь война уже пришла к ним и громко стучит в дверь. Теперь вместо парада россияне думают о траншеях, но некоторые уже все придумали за них.

В России до сих пор запрещено называть войну войной, однако, с каждым днем эвфемизм "спецоперация" теряет силу, краска смывается и все отчетливее проступают контуры настоящей войны. Несмотря на заявления Путина, она оказалась не "маленькой" и совсем не "победной" – Россия потерпела несколько больших разгромов на земле и на море, потеряла инициативу и иногда просто уже не может держать удар.

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Все идет по плану

Лишь официальные потери оккупантов перевалили за 70 000, современных оружия и техники уже практически не остается и российская армия ныне воюет в основном чем-то ржавым и устаревшим.

Несмотря на очевидную для всех катастрофу, Путин не собирается завершать авантюру и стремится воевать до последнего россиянина. 21 сентября страна объявила о "частичной мобилизации".

Военное положение

19 октября Путин ввел в России гибридное военное положение. Это произошло впервые в истории современной России. Приграничные к Украине области попали в так называемую "среднюю зону реагирования". Жителям Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской и Курской областей рекомендовали перейти на отдаленную работу, а школьникам продлили каникулы.

Как Курская область готовится к войне / фото росСМИ

Через несколько дней появились странные новости – в Курской и Белгородской областях роют окопы и траншеи, обустраивают ДОТы, выставляют уже известные в целом символы российской "показухи" – так называемые "пирамидки Вагнера". Также представители власти призвали подчиненных рыть окопы в городах и селах возле магазинов и банков, а также превратить подвальные помещения в укрытия или бомбоубежища.

Относительно территорий, где люди посещают ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), почту, банки, магазины, там нет подвальных помещений. Рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарное укрытие – это выкопанный окоп. Устройте их. Мы уже об этом говорили. Образцы, фотографии мы вам пришлем, но сделать это несложно: на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки, обложить мешками, чтобы люди могли спрятаться. Потому что у ФАПов легкая конструкция. Все это осколками прошьет насквозь. Там не укроешься,

– заявил глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

Губернаторы Курщины и Белгородщины Роман Старовойт и Вячеслав Гладков словно наперегонки отчитывались о новых "победах" на копальном фронте. С фото и видео. Вскоре к ним присоединился коллега из Орловской области. Губернатор Орловщины Андрей Кличков 26 октября призвал граждан подготовить "тревожные чемоданы" (тем самым занимались украинцы в феврале накануне российского вторжения).

Несколько меньше по размерам и без окопов военная истерия наблюдается и в других городах России – там наспех обустраивают бомбоубежища и закупают "стратегические продукты", а еще - объявляют "трудовую мобилизацию" студентов и т.п.

Есть ли в этом смысл

За 8 лет войны против Украины приграничные области России были плацдармом и тылом для оккупантов. С началом вторжения 24 февраля они стали непосредственной ареной боевых действий. Так, Россия с территории Белгородской области непрерывно обстреливала Харьков и другие города Украины, Ростовская область стала плацдармом для захвата Мариуполя, а позже – "домом" для авиации оккупантов и их постоянных атак на юге Украины.

Оружие поражения Чем воюет российская армия и сколько ракет и танков еще осталось

Таким образом, военные объекты на территории Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской и Курской областей стали законными целями для ВСУ. Однако самая большая опасность для жителей этих регионов была от российской армии. По традиции, российские воины размещают свои батареи и склады рядом с гражданской застройкой, чтобы уменьшить риск ответного прилета.

Впрочем, здесь есть другая сторона медали – устаревшие российские ракеты и снаряды довольно часто выходят из строя и улетают прямо на дома, как "дружеский огонь". Также это увеличивает риск попадания обломков против гражданских после работы ПВО. По сути, что регулярно и происходит.

В России на это долго не обращали внимание и ограничивались призывами "закрыть небо", петициями с требованиями "отодвинуть фронт" или флешмобом с ироническими надписями на худи "Я люблю ПВО". В настоящее время этот флешмоб рекомендуют отбывать в окопах.



Своя атмосфера в Белгороде / Скриншот

Вернемся к ним. Поспешное построение нескольких (минимум 3) линий обороны с нуля должно указывать на существование большой опасности наступления ВСУ. Впрочем, Украина таких целей не имеет – как президент Украины, так и другие должностные лица много раз подчеркивали, что целью является только освобождение оккупированных Россией территорий, то есть Крыма и Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областей.

Остальные территории нам не нужны. Несмотря на то, что в большинстве своем они населены русифицированными украинцами, а экономические связи Белгородской области с Харьковщиной еще год назад были более тесными, чем с Москвой.

Это принципиальная позиция, ведь наше государство – не захватчик и не оккупант. Возможно, после распада России некоторые регионы бывшей империи пожелают присоединиться к Украине, однако это будет совсем другая история и далеко не факт, что Украина на это согласится. Сейчас у Украины не только нет такого желания, но и ресурсов. Поэтому Россию не стоит и приглашать ВСУ на операцию "Цитадель 2.0". Нам это не нужно.

Не планируют нападать на Воронеж и пехотинцы НАТО. Военная доктрина Альянса этого "счастья" не предполагает. Однако в случае эскалации НАТО может уничтожить армию россиян дистанционно – ракетами, БПЛА и авиацией. Нетрудно догадаться, что траншеи здесь не спасут.

Окопный карго-культ

Если Украина и НАТО не планируют наступать на Орел и Белгород, что происходит? Ответ прост – наряду с "частичной" мобилизацией смертников на войну, развернулась и мобилизация населения.

Ее идеологом стал куратор войны Сергей Кириенко. Он же объяснил, зачем рыть окопы возле почты. 22 октября он выступил на съезде русских учителей и рассказал им о необходимости объявления джихада против Украины.

Россия всегда выигрывала всякую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выигрываем и эту войну: и горячую, и экономическую, и ту же психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою причастность. Чтобы каждый человек имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу,

– сказал Сергей Кириенко.

Таким образом, каждому россиянину предлагается стать причастным и осознать, что это общее дело. По мнению властей, лучшими для этого аргументами являются страх войны у твоего дома и тяжелый физический труд, обязательно – коллективный. Во время него планируется, что россияне вспомнят о "подвигах" дедов и, наконец, сплотятся вокруг флага, как это нужно властям. В качестве бонуса предлагается отказ от иллюзий сытой жизни и изнурительная борьба за "стабильность".

Если у вас сразу возникли параллели со сталинской мобилизацией времен Второй мировой и песней "Вставай, страна огромная", то это правильные ассоциации. Вот только, россияне сейчас занимаются не косплеем сталинских практик, которые сплотили СССР на борьбу с нацизмом, а осуществляют карго-культ, то есть воспроизводят внешнюю оболочку.

Они не имеют главного – нацистов, а без них вся схема нежизнеспособна, а потому на этот раз "ярость благородная" совсем "не вскипает как волна", потому что "насильниками, грабителями, мучителями людей" и "проклятой ордой" являются сами русские и их армия-оккупант. На Россию никто не нападал. Вот такова она "священная война".

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