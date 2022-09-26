Испуганные дети и полный хаос: видео из школы в Ижевске, где произошла смертельная стрельба
В русском Ижевске произошла стрельба в школе. Дети прятались в закрытых классах, а некоторых сразу эвакуировали. На месте инцидента работали все экстренные службы,
Среди учеников русской школы есть погибшие и раненые. По словам очевидцев, в здании учебного заведения было много крови. Напомним, что нападающий застрелился.
Важно В школе русского Ижевска произошла стрельба: есть погибшие и раненые, среди них – дети
Детали стрельбы
На обнародованных видео с места событий заметно, как спасатели ведут раненого, а полицейские отгоняют людей от школы. Полицейские выставили оцепление на подъездах к ижевской школе.
Смотрите, какая ситуация сейчас возле школы:
Следователи также установили личность нападающего – это 34-летний местный житель артем казанцев, выпускник этой же школы. Следователи проводят обыск по месту жительства казанцева. Нападающий не стоял на учете в росгвардии как владелец оружия.
Когда началась стрельба, часть школьников забаррикадировалась в классах. В телеграм-каналах дети публиковали короткие видео, на которых слышны выстрелы.
Реакция детей на стрельбу в школе:
Смотрите, как проходила эвакуация:
Возле учебного заведения царил хаос и паника:
Что известно о ситуации в школе: последние новости
- 26 сентября в одну из школ русского Ижевска пришел мужчина с оружием и начал стрелять в детей, учителей и охранников. Злоумышленник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переработанными под стрельбу боевыми патронами.
- Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей. Ранения получили 21 человек, среди них 14 детей.
- Убийцей оказался выпускник школы 1988 года рождения – артем казанцев.
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