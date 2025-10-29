Подземное нефтяное хранилище загорелось огнем в российском Башкортостане
- В России произошел масштабный пожар на подземном газовом хранилище в Кумертау.
- Официальных комментариев от местных властей пока нет, однако жители наблюдают яркое свечение в небе из-за пожара.
Вечер вторника, 28 октября, стал неспокойным для жителей Башкортостана в России. Там вспыхнул масштабный пожар на подземном газовом хранилище в Кумертау.
Местные жители сообщают о ярком свечении над городом. Об этом информирует 24 канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно о пожаре в Башкортостане?
Официальных комментариев от властей пока нет, однако в местных онлайн-сообществах предполагают, что загорелось Канчуринское управление подземного хранения газа, расположенное на окраине города.
Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко прокомментировал ситуацию с пожаром в нефтехранилище в России.
Из-за низких температур они (россияне, – 24 Канал) не могут сбалансировать запасы поэтому отдельные регионы просто замерзнут,
– написал Андрющенко.
Кумертау является административным центром Кумертауского городского округа Башкортостана, расположенным в 250 километрах к югу от Уфы и в 102 километрах к югу от Стерлитамака.
Город известен добычей газа и угля. Добычу бурого угля ведет комбинат "Башкируголь" на Бабаевском месторождении, а газ добывают в окрестностях, где и расположено подземное хранилище.
Подобные "чрезвычайные ситуации" в России
Россия потеряла ударный вертолет Ка-52 (52М) вместе с экипажем. По данным источников, вертолет уничтожили во время отражения украинского налета беспилотников, вероятно, вследствие "дружественного огня" российской ПВО, которая могла спутать вертолет с целью из-за близкого расположения дрона.
Накануне в Москве и пригороде российская противовоздушная оборона якобы сбила 21 дрон, направлявшийся в город. В разных районах Москвы раздавались взрывы, даже временно закрыли аэропорт Домодедово.
К тому же ВСУ на днях нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища, что существенно усложнит логистику российских войск и может усилить панику среди оккупантов.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил в эфире 24 Канала, что теперь эту территорию захватчики будут использовать минимально, поэтому серьезного наступления с этого направления не ожидается.