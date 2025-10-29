Подземное нефтяное хранилище загорелось огнем в российском Башкортостане

Вечер вторника, 28 октября, стал неспокойным для жителей Башкортостана в России. Там вспыхнул масштабный пожар на подземном газовом хранилище в Кумертау.

Местные жители сообщают о ярком свечении над городом. Об этом информирует 24 канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно о пожаре в Башкортостане?

Официальных комментариев от властей пока нет, однако в местных онлайн-сообществах предполагают, что загорелось Канчуринское управление подземного хранения газа, расположенное на окраине города.

Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко прокомментировал ситуацию с пожаром в нефтехранилище в России.

Из-за низких температур они (россияне, – 24 Канал) не могут сбалансировать запасы поэтому отдельные регионы просто замерзнут,

– написал Андрющенко.

Кумертау является административным центром Кумертауского городского округа Башкортостана, расположенным в 250 километрах к югу от Уфы и в 102 километрах к югу от Стерлитамака.

Город известен добычей газа и угля. Добычу бурого угля ведет комбинат "Башкируголь" на Бабаевском месторождении, а газ добывают в окрестностях, где и расположено подземное хранилище.

Подобные "чрезвычайные ситуации" в России