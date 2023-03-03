В ровенском детсаде нашли тело охранника со следами крови

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства смерти местного жителя. Его тело нашли в детском саду.

Погибший работал телохранителем. На его теле были следы крови.

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В детском саду нашли тело охранника

В 07:20 3 марта на спецлинию 102 позвонила жительница Ровно. Она обнаружила в помещении дошкольного образовательного учреждения на улице Дивизии тело охранника со следами крови. На место происшествия выехали:

руководство Главного управления полиции области и Ровенского РУП,

следственно-оперативные группы ГУНП и райуправления,

криминалистическая лаборатория,

кинологи.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти 61-летнего жителя Ровно.

Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции Ровенской области

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В Одессе тело бизнесмена обнаружили в багажнике собственного авто

В одесской полиции рассказали, что 18 февраля в багажнике автомобиля нашли тело бизнесмена. Porsche Panamera погибшего стоял в жилом комплексе, где, вероятно, жил мужчина.

Убитый исчез почти 3 недели назад, о чем в полицию сообщила его мать. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в собственной машине. У жертвы – многочисленные травмы, в том числе черепа,

– рассказали в местных телеграмм-каналах.

Следует заметить, что официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет. Детали правоохранительные органы обещали сообщить позже.