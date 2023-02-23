По данным правоохранителей, температура в комнате была около 10-14 градусов тепла. Младенец умер от переохлаждения.

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Суд назначил условное наказание

Правоохранительные органы Ровненской области отметили, что суд 28-летнюю наказал жительницу бывшего Острожского района до двух лет условного срока. Говорится, что женщина была беременна уже в шестой раз.

По данным следствия, трагедия произошла 21 января прошлого года. На 34-35 неделе беременности женщина дома родила ребенка, находясь в нетрезвом состоянии. Она не обратилась к медикам, когда начались схватки, ведь не была на врачебном учете.

С помощью мужчины в комнате, где температура была примерно 10 – 14 градусов тепла, родила недоношенную, но без пороков развития девочку весом 1886 граммов, ростом 43 сантиметров. Пуповину дочери перерезал отец. Потом роженица закутала новорожденную в полотенце, положила на кровати и пошла заниматься своими делами,

– отметили в полиции.

Немного спохватившись, мать таки вызвала скорую. Впрочем, в тот же день новорожденный ребенок скончался в больнице. Врачи констатировали переохлаждение.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, уровень интеллектуального развития женщины в пределах нормы, а ее индивидуально-психологические особенности не имеют недостатков, которые могли бы существенно повлиять на ее поведение после рождения ребенка.

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