Об этом сообщила медикиня Светлана Зайчикова в соцсетях. Детали жуткого инцидента передает 24 Канал.
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Ребенок посинел и едва дышал
Известно, что вызов в скорую поступил 12 февраля в 22:51. Сообщили, что годовалый ребенок подавился конфетой.
Медики срочно выехали по вызову. Когда они прибыли, ребенок уже сильно посинел, а дыхание было осложненным и нечастым.
Чтобы спасти малыша, врачи применили прием Геймлиха. Они очистили дыхательные пути ребенка и отвезли в детское отделение местной больницы.
Еще раз напоминаем родителям, о безопасном обращении детей и действенном надзоре за ними, особенно во время приема пищи,
– отметили медики.
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В Британии скончался мальчик, за спасением которого следил весь мир
- В Великобритании внезапно умер 17-летний Дуангпетч Промтеп. Заметим, что когда-то за спасением парня следил весь мир.
- Когда ему было 13 лет, он отправился на экскурсию с друзьями и потерялся. Именно тогда в местности начались сильные ливни, которые затопили пещеры.
- Через 9 дней дайверы обнаружили подростков в одной из пещер Тхам-Луанг-Нанг-Нон в Таиланде. Дети провели более недели без еды, тепла и света, однако выжили.
- Известно, что Промтепу стало плохо в общежитии футбольной академии. Его немедленно госпитализировали, однако он погиб в больнице.
- Причину смерти парня пока не раскрывают. Правоохранители отмечают, что смерть парня не подозрительна.