Про це повідомила медикиня Світлана Зайчикова у соцмережах. Деталі моторошного інциденту передає 24 Канал.

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Дитина посиніла та ледь дихала

Відомо, що виклик у швидку надійшов 12 лютого о 22:51. Повідомили, що однорічна дитина вдавилася цукеркою.

Медики терміново виїхали на виклик. Коли вони прибули, то дитина вже сильно посиніла, а дихання було ускладненим і нечастим.

Щоб врятувати маля, лікарі застосували прийом Геймліха. Вони очистили дихальні шляхи дитини й відвезли до дитячого відділення місцевої лікарні.

Вкотре нагадуємо батькам, про безпечне поводження дітей та дієвий нагляд за ними, особливо під час приймання їжі,

– зазначили медики.

Зверніть увагу! Прийом Геймліха – поштовхи під діафрагмою, які застосовують при наданні першої допомоги, коли у потерпілого перекриті верхні дихальні шляхи сторонніми предметами.

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