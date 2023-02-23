За даними правоохоронців, температура у кімнаті була близько 10 – 14 градусів тепла. Немовля померло від переохолодження.

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Суд призначив умовне покарання

Правоохоронні органи Рівненської області зазначили, що суд 28-річну покарав жительку колишнього Острозького району до двох років умовного терміну. Мовиться, що жінка була вагітною вже вшосте.

За даними слідства, трагедія сталася 21 січня минулого року. На 34-35 тижні вагітності жінка вдома народила дитину, перебуваючи напідпитку. Вона не звернулася до медиків, коли почалися перейми, адже не була на лікарському обліку.

З допомогою чоловіка у кімнаті, де температура була приблизно 10 – 14 градусів тепла, народила недоношену, але без вад розвитку, дівчинку вагою 1886 грамів, зростом 43 сантиметрів. Пуповину доньці перерізав батько. Потому породілля закутала новонароджену в рушник, поклала на ліжку та пішла займатися своїми справами,

– зазначили у поліції.

Трохи схаменувшись, мати таки викликала "швидку". Втім, того ж дня новонароджена дитина померла у лікарні. Лікарі констатували переохолодження.

Згідно із висновком судово-психіатричного експерта, рівень інтелектуального розвитку жінки в межах норми, а її індивідуально-психологічні особливості не мають вад, які могли б істотно повпливати на її поведінку після народження дитини.

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