У рівненському дитсадку знайшли тіло охоронця зі слідами крові

У Рівному поліцейські встановлюють обставини смерті місцевого жителя. Його тіло знайшли у дитсадку.

Загиблий працював охоронцем. На його тілі були сліди крові.

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У дитсадку знайшли тіло охоронця

О 07:20 3 березня на спецлінію 102 зателефонувала рівнянка. Вона виявила у приміщенні дошкільного освітнього закладу на вулиці Дивізії тіло охоронця зі слідами крові. На місце події виїхали:

керівництво Головного управління поліції області та Рівненського РУП,

слідчо-оперативні групи ГУНП та райуправління,

криміналістична лабораторія,

кінологи.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смерті 61-річного рівнянина.

Дивіться фото з місця події / Фото поліції Рівненщини

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В Одесі тіло бізнесмена знайшли в багажнику власного авто

У одеській поліції розповіли, що 18 лютого в багажнику автівки знайшли тіло бізнесмена. Porsche Panamera загиблого стояв в житловому комплексі, де, ймовірно, мешкав чоловік.

Вбитий зник майже 3 тижні тому, про що в поліцію повідомила його мати. Тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у власній машині. У жертви – чисельні травми, зокрема черепа,

– розповіли в місцевих телеграм-каналах.

Варто зауважити, що офіційних підтверджень чи спростувань цієї інформації поки немає. Деталі правоохоронні органи обіцяли повідомити згодом.