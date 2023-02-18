Цю інформацію 24 Каналу підтвердила начальниця відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська. Зазначимо, що раніше видання "Думська", посилаючись на свої джерела, заявило, що тілі загиблого були ознаки насильницької смерті.

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Що відомо про моторошний інцидент

У одеській поліції підтвердили, що в багажнику автівки знайшли тіло бізнесмена. Зауважимо, що поки тривають оперативно-слідчі дії жодних деталей події не розголошують.

За інформацією від джерел "Думської", тіло загиблого виявили в автівці в багажнику Porsche Panamera, яке стояло в житловому комплексі, де, ймовірно, мешкав чоловік.