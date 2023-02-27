Інцидент трапився 23 січня. Повідомлення про правопорушення надійшло від командира добровольчого формування територіальної громади, члени якої двома днями раніше облаштовували стаціонарні вогневі позиції на вулицях Франка та Хмельницького.

Цікаво Агресивні підлітки з ПВК "Редан" планували бійку у Львові: поліція швидко відреагувала

Чоловік зніс 2 оборонні укріплення

Правоохоронці з'ясували, що оборонні укріплення встановлювала Старосільська територіальна громада відповідно до плану охорони та оборони Старого Села. Виявилося, що чоловікові, який проживає поруч, не сподобалося таке сусідство.

Фортифікаційні споруди розмістили близько до його господарства, тому вони заважали виїзду із подвір'я. Місцевий житель вважав їх непотрібними, тож вирішив скинути бетонні блоки та мішки із піском за допомогою свого трактора.

За вчинені хуліганські дії чоловікові повідомили про підозру. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості скерували на розгляд суду. Порушнику загрожує 17 тисяч гривень штрафу.



Чоловік навмисне зніс оборонні укріплення / Фото поліції Рівненщини

Водій вчинив потрійну ДТП на блокпосту

На блокпосту в Калинівці Київської області 21 січня автомобіль Skoda на швидкості влетів в Opel. Своєю чергою, легковик в'їхав в автівку BMW, яка стояла на узбіччі. Попередньо, винуватець ДТП перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Внаслідок аварії водій Opel зазнав поранень. Постраждалого госпіталізували з переломом ребра. Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП.