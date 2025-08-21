Утром 21 августа Ривне попало под атаку российских "Шахедов". В городе прогремели по меньшей мере два взрыва.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на собственную корреспондентку.

Что известно об атаке на Ровно 21 августа?

Около 08:17 Воздушные Силы ВСУ сообщили, что на Ровенщине движется вражеский ударный дрон. Взрывы в областном центре прогремели через две минуты после этого – в 08:20.

Как сообщили местные жители, взрывов было по меньшей мере два. По целям, вероятно, работала противовоздушная оборона. После громких звуков в небе над городом виден дым.

Сейчас местные власти не сообщили о последствиях атаки на Ровно. Опасность для региона по состоянию на 08:28 продолжается.

Напомним, утренняя массированная атака нанесла серьезные последствия во Львове и Мукачево. Львов россияне атаковали ракетой. Взрывная волна повредила десятки домов. К сожалению, один человек погиб, а еще по меньшей мере двое – получили ранения. В городе повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства.

В Мукачево в результате атаки разрушены складские помещения, там занялся пожар. По состоянию на сейчас известно о 12 раненых, однако их количество может расти.

