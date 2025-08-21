В Ровно прогремели взрывы
- 21 августа в Ровно прогремели по меньшей мере два взрыва в результате атаки российских дронов "Шахедов".
- Местные власти пока не сообщили о последствиях, однако опасность для региона продолжается.
Утром 21 августа Ривне попало под атаку российских "Шахедов". В городе прогремели по меньшей мере два взрыва.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на собственную корреспондентку.
Что известно об атаке на Ровно 21 августа?
Около 08:17 Воздушные Силы ВСУ сообщили, что на Ровенщине движется вражеский ударный дрон. Взрывы в областном центре прогремели через две минуты после этого – в 08:20.
Как сообщили местные жители, взрывов было по меньшей мере два. По целям, вероятно, работала противовоздушная оборона. После громких звуков в небе над городом виден дым.
Сейчас местные власти не сообщили о последствиях атаки на Ровно. Опасность для региона по состоянию на 08:28 продолжается.
Напомним, утренняя массированная атака нанесла серьезные последствия во Львове и Мукачево. Львов россияне атаковали ракетой. Взрывная волна повредила десятки домов. К сожалению, один человек погиб, а еще по меньшей мере двое – получили ранения. В городе повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства.
В Мукачево в результате атаки разрушены складские помещения, там занялся пожар. По состоянию на сейчас известно о 12 раненых, однако их количество может расти.
Атаки по Ровно: последние новости
- Ночью и днем 9 июня Ровенская область была под прицелом вражеских средств. В тот день произошла самая масштабная атака на Ровенскую область. Больше всего ударов получил город Дубно.
- Также в ночь на 19 июля в Ровно сообщали о звуках взрывов во время атаки "Шахедов".