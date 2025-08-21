У Рівному пролунали вибухи

Зранку 21 серпня Рівне потрапило під атаку російських "Шахедів". У місті пролунали щонайменше два вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на власну кореспондентку.

Що відомо про атаку на Рівне 21 серпня?

Близько 08:17 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що на Рівненщині рухається ворожий ударний дрон. Вибухи в обласному центрі пролунали за дві хвилини після цього – о 08:20.

Як повідомили місцеві жителі, вибухів було щонайменше два. По цілях, ймовірно, працювала протиповітряна оборона.

