"Украинская шмато": в Польше пьяный мужчина избил таксиста из Украины за отказ везти без оплаты
В польском Щецине поляк напал на украинского таксиста, когда тот отказался бесплатно его везти. Пассажир, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения и употреблял нецензурную лексику.
Об этом сообщили в социальных сетях, информирует 24 Канал.
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Поляк набросился на украинца
Мужчина напал на водителя прямо в автомобиле, оскорбляя его словами "украинская шмато" и "kurwa" – нецензурными выражениями на польском языке.
Отметим, что слово "szmata" в переводе с польского означает "лохмотья" или "тряпка".
В Щецине поляк избил таксиста из Украины: смотреть видео
Напомним, что в Польше группа подростков жестоко избила 17-летнего Артема из Украины. Нападавшие применили слезоточивый газ и мачете.