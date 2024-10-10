"Українска шмато": у Польщі п'яний чоловік побив таксиста з України за відмову везти без оплати
У польському Щецині поляк напав на українського таксиста, коли той відмовився безкоштовно його везти. Пасажир, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння і вживав нецензурну лексику.
Про це повідомили у соціаліних мережах, інформує 24 Канал.
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Поляк накинувся на українця
Чоловік напав на водія прямо в автомобілі, ображаючи його словами "українська шмато" та "kurwa" – нецензурними виразами польською мовою.
Зазначимо, що слово "szmata" в перекладі з польської означає "лахміття" або "ганчірка".
У Щецині поляк побив таксиста з України: дивитися відео
Нагадаємо, що у Польщі група підлітків жорстоко побила 17-річного Артема з України. Нападники застосували сльозогінний газ і мачете.