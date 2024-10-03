Згідно з оприлюдненою інформацією, ситуація трапилася 26 вересня в одному із закладів на бульварі Шевченка. Поліція Запорізької області вже відреагувала на цей інцидент.

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У Запоріжжі чоловік жорстоко побив працівницю бару

В одному з барів Запоріжжя чоловік жорстоко побив працівницю. За даними ЗМІ, дівчина викликала поліцію, щоб вгамувати п'яну компанію. Однак у відповідь на це один з чоловіків накинувся на неї та почав жорстоко бити. Він лупцював її ногами й руками, внаслідок чого дівчина отримала струс мозку, синці та перелом.

Однак, як пишуть у мережі, поліція відкрила справу тільки після того, як ситуація набула розголосу. За словами дівчини, впродовж доби кримінальне провадження не було розпочате, попри наявність відео з камер відеоспостереження та заяву про побиття.

Наразі у поліції повідомили, що внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження.

Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Потерпілій видали направлення для проходження судово-медичної експертизи,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Побиття дівчини у Запоріжжі: дивіться відео (Увага! Чутливий контент)

Нападником виявився 28-річний місцевий житель. Станом на зараз слідством вирішується питання щодо кваліфікації його протиправних дій з метою притягнення до кримінальної відповідальності. Водночас за фактом несвоєчасного реагування працівників поліції на повідомлення про злочин призначена службова перевірка.