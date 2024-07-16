Польские СМИ пишут, что происшествие произошло 10 июля, около 21:00 возле водохранилища Закшувек в краковском районе Ручай. В МИД 24 Каналу сообщили, что сейчас проверяют информацию, однако случай уже подтвердили в полиции Кракова.

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Подробности инцидента

Мама подростка рассказала, что в тот день было очень жарко, поэтому Артем и трое его друзей пошли в бассейн в Закшувеке.

По словам юноши, к ним подошла другая группа подростков, которая выкрикивала различные лозунги. Когда один из его друзей поднялся, его ударили по лицу. Мальчик защитил его и дал отпор нападающему. Тем временем другой друг провел девушек в безопасное место.

Тогда началось худшее, поскольку нападавшие применили слезоточивый газ и мачете.

Когда они применили слезоточивый газ, я начал убегать. Затем за мной побежал человек с мачете. Он ударил меня по голове и по пальцу. Он не переставал бить, но я как-то вырвался и прыгнул в воду. Все произошло так быстро, что мне даже сложно вспомнить, как выглядели нападавшие,

– рассказывает Артем.

В каком состоянии пострадавший украинец

Окровавленного подростка вытащили из воды его друзья, которые также позвали на помощь. Мальчика доставили в больницу с серьезными травмами головы и рук. Ему сделали операцию.

Мой сын потерял много крови. К сожалению, большой палец левой руки спасти не удалось,

– добавляет мама Артема.

Полиция задержала трех человек

По данным польских СМИ, полиция задержала трех подозреваемых в нападении – они также подростки. Самым младшим 15 и 16 лет, старшему – 17.

Самого младшего из них арестовали на следующий день после инцидента. По данным полиции, подросток находился в отпуске из учебного центра и в прошлом также имел проблемы с законом.

16- и 17-летние молодые люди были арестованы полицией 12 июля. Как выяснилось, старший из них находился в розыске, поскольку сбежал из Молодежного образовательного центра в Горлицах.

При обыске квартиры по месту жительства правоохранители нашли предмет, который, вероятнее всего, он использовал для нападения на Артема.

Всех трех нападавших обвинили в причастности к нападению с применением опасного оружия.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в хулиганстве, что ужесточит наказание. Кроме того, самому старшему преступнику предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений,

– сообщили в полиции.

По статье 159 Уголовного кодекса Польши, лицо, которое использует огнестрельное оружие, нож или другой опасный предмет для участия в драке или избиения человека, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Старшего будут судить как совершеннолетнего. У Главном управлении полиции Кракова сообщили, что его уже взяли под стражу на 3 месяца.

Делами 15- и 16-летних будет заниматься суд по семейным делам. Не исключено, что к ответственности еще могут привлечь и других людей.