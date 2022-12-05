В США неизвестные обстреляли две электростанции: часть округа без света

В Северной Каролине в результате стрельбы возникли сильные перебои с электроснабжением. Без света осталось около 40 тысяч потребителей.

Поэтому власти объявили обязательный комендантский час с 9 вечера воскресенья до 5 утра понедельника. Шериф пострадавшего округа сообщил, что ситуация крайне серьезная.

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Открытый огонь был направлен, а не случаен

Местный шериф Ронни Филдс рассказал некоторые подробности расследования. По двум подстанциям было выпущено несколько снарядов.

Филдс отмечает, что неизвестные открыли огонь целенаправленно. На месте происшествий коммунальщики обнаружили сломанные ворота и следы огнестрельного повреждения критически важного оборудования.

Подозреваемых по делу пока нет. К расследованию привлекли даже ФБР.

Приблизительно 64% ​​потребителей электроэнергии округа Мур остались без света. В основном обесточило жителей сельской местности.

Стоимость ущерба стоит "миллионы"

Округ Мур расположен в центральной части Северной Каролины, примерно в 80 километрах северо-западнее Файетвиля.

Шериф Филдс отметил, что стоимость нанесенного ущерба достигает "миллионов". Джефф Брукс, главный менеджер по коммуникациям энергокомпании Duke Energy, заявил, что возобновление поставок электричества может продолжаться вплоть до четверга для некоторых потребителей.

Он также добавил, что они расследуют "признаки потенциального вандализма", связанного с отключениями. Губернатор Рой Купер в воскресенье сообщил, что к расследованию присоединились также правоохранители штата.

Я говорил с Duke Energy и сотрудниками правоохранительных органов штата об отключении электроэнергии в округе Мур. Они расследуют и работают над тем, чтобы вернуть электричество пострадавшим. Государство оказывает поддержку в случае необходимости,

– написал губернатор.

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