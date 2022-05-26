В США скептически относятся к обещаниям России о "безопасных коридорах" в Черном море

Госдепартамент США не верит заявлениям России о готовности обеспечить зеленые коридоры в Черном море для вывоза украинского зерна. Ранее страна-агрессорка вроде бы допускала такую возможность в обмен на отмену против нее части санкций.

О скептицизме штатов по этому вопросу рассказал спикер Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне. Он отметил, что от России и раньше звучали подобные пустые обещания .

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Обещаниям России больше не верят

Нед Прайс напомнил, что Россия в течение месяцев лгала , что не намерена развязывать полномасштабную войну против Украины. Сегодня же она в дальнейшем дестабилизирует ситуацию на глобальном рынке продовольствия путем продолжения войны и введения односторонних запретов на экспорт, что приводит к росту цен на продовольствие по всему миру.

Мы слышали пустые обещания со стороны России и раньше. Думаю, у нас у всех есть причины для скептицизма, когда мы слышим разные обещания и предложения со стороны России,

– прокомментировал заявление из Кремля спикер Госдепартамента США.

Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не вводили санкций против российского агропромышленного сектора , тем самым пытались избежать негативного влияния на глобальные поставки продовольствия.

Он отметил, что Россия сейчас пытается превратить поставки продовольствия и энергоносителей в оружие, пытаясь навязать миру собственную позицию. Вместе с тем, Прайс заверил, что санкции Запада против России будут действовать до тех пор, пока она не прекратит войну против Украины.

О каком заявлении Кремля идет речь

Накануне в министерстве иностранных дел России цинично заявили , что могут предоставить "зеленые коридоры" в Черном море для экспорта украинского зерна. И это после того, как страна-агрессорка сама заблокировала Черное море, украла украинское продовольствие с временно оккупированных территорий и привела к угрозе глобального голода.

При этом в МИДе страны террористки еще и выдвинули условия – снятие с России западными странами санкционных ограничений, в частности на экспорт продукции и финансовые транзакции.

Напомним, что Украина является одним из самых крупных производителей пищевой продукции в мире. В частности, от экспорта морем сильно зависят страны Африки и Азии.

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