Об этом 24 каналу рассказал капитан первого ранга запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко.

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Некоторые специалисты говорят, что идеальным вариантом будет, если Турция согласится сопровождать своими военными кораблями грузы, создав "зеленый коридор". Однако Рыженко отметил, что раньше была такая попытка Турции осуществлять такую эвакуацию из Мариуполя, но им это не удалось сделать.

Я думаю, что Турция – очень серьезный игрок в Черном море. Думаю, что нам нужно просить эту страну о помощи. Однозначно, они должны участвовать в этом процессе – как дипломатически, так и военно,

– считает капитан.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Великобритания вела переговоры с союзниками о направлении военных кораблей в Черное море для прорыва российской блокады и защиты грузовых судов, перевозящих зерно из Украины через пролив Босфор.

Однако 24 мая представитель правительства Соединенного Королевства заявил The Guardian, что власти страны пока не рассматривают такую возможность. Рыженко тоже считает, что это маловероятно.

Какая сейчас ситуация в Черном море

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады России портов в Черном море прекращен экспорт зерна из Украины, что грозит голодом миллионам людей в мире.

Еврокомиссия предложила помочь Украине экспортировать пшеницу и другое продовольственное сырье по железной дороге, автомобильному и речному транспорту, чтобы обойти российскую блокаду черноморских портов.

Внимание! Ранее в британских разведках сообщалось, что последствия российской агрессии против Украины уже почувствовали люди далеко за пределами нашей страны. Однако если блокада Черного моря будет продолжаться, роста цен не избежать.

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