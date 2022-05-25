Про це 24 каналу розповів капітан першого рангу запасу, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко.

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Деякі фахівці кажуть, що ідеальним варіантом буде, якщо Туреччина погодиться супроводжувати своїми військовими кораблями вантажі, створивши "зелений коридор". Однак Риженко зауважив, що раніше було таке намагання Туреччини здійснювати таку евакуацію з Маріуполя, але їм це не вдалося зробити.

Я думаю, що Туреччина – дуже серйозний гравець у Чорному морі. Думаю, що нам потрібно просити цю країну про допомогу. Однозначно, вони мають брати в цьому участь процесі – як дипломатично, так і військово,

– вважає капітан.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія вела перемовини із союзниками про скерування військових кораблів у Чорне море для прориву російської блокади та захисту вантажних суден, які перевозять зерно з України через протоку Босфор.

Проте 24 травня представник уряду Сполученого Королівства заявив The Guardian, що влада країни поки що не розглядає такої можливості. Риженко теж вважає, що це малоймовірно.

Яка зараз ситуація у Чорному морі

19 березня головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко повідомив, що Росія замінувала в Чорному морі рекомендовані шляхи для цивільних суден від Босфору до Одеси і звинуватила в цьому Україну.

Через блокаду Росії портів у Чорному морі припинено експорт зерна з України, що загрожує голодом мільйонам людей у світі.

Єврокомісія запропонувала допомогти Україні експортувати пшеницю й іншу продовольчу сировину залізницею, автомобільним та річковим транспортом, щоб обійти російську блокаду чорноморських портів.

Увага! Раніше у британські розвідці повідомляли, що наслідки російської агресії проти України вже відчули люди далеко за межами нашої країни. Однак, якщо блокада Чорного моря продовжуватиметься, зростання цін не уникнути.

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