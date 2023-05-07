В торговом центре в Техасе произошла массовая стрельба: есть погибшие

В Техасе в торговом центре Allen Premium мужчина открыл стрельбу. Он убил 8 человек и количество жертв могло быть больше, если бы его не остановили.

Вечером 6 мая официальные лица Техаса сообщили, что 8 человек были убиты в результате стрельбы в торговом центре недалеко от Далласа. Еще 7 пострадавших проходят лечение в травмпунктах.

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2 человека скончались в больнице

Стрелок в торговом центре застрелил 6 человек. Начальник пожарной охраны Джонатан Бойд сообщил, что после стрельбы по меньшей мере 9 человек были отправлены в больницы. Двое из них с тех пор скончались. Трое находятся в критической хирургии, остальные четверо в стабильном состоянии. Среди раненых есть дети.

Услышав выстрелы, покупатели и сотрудники залезли в складские помещения и скрылись. Некоторые люди прятались на месте до двух часов, пока стражи порядка очищали большой комплекс и искали потенциальных напарников.

Стрелка убил находившийся неподалеку офицер

Полиция сообщила, что стрелка убил офицер полиции. Это произошло очень быстро. Он находился в торговом центре и разговаривал по телефону. В один момент он услышал выстрелы, пошел на стрельбу, вступил в бой с подозреваемым и нейтрализовал его. Последствия стрельбы могли быть хуже, если бы не оперативные действия правоохранителя.

К слову, сначала полицейские искали второго стрелка, но теперь в органах заявляют, что по их мнению, он действовал один.

Это вооруженное нападение является одним из, по меньшей мере, 199 массовых расстрелов в США за последний год. Недавно в Техасе мужчина убил своих соседей, попросивших его не стрелять во дворе, потому что это мешает ребенку уснуть. В результате мужчина ворвался в их дом и застрелил 5 человек, среди которых 8-летний ребенок